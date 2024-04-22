Власти опровергли информацию о горящих полях в Калманском районе
По словам главы муниципалитета Ольги Чернолуцкой, это был плановый отжиг травы
22 апреля 2024, 18:42, ИА Амител
21 апреля в СМИ и соцсетях распространилось видео с горящими полями в Калманском районе Алтайского края. Глава муниципалитета Ольга Чернолуцкая объяснила, что это был плановый отжиг травы, а не пожар, как сочли многие.
"В районе села Калистратиха ежегодно проводится плановый отжиг вокруг села, чтобы защитить его от прихода ландшафтных пожаров, в том числе из поймы реки Оби и озера Ераска, где любители отдыха часто не соблюдают правила пожарной безопасности", – написала она в телеграм-канале.
Также добавила, что на месте отжига дежурил пожарный автомобиль и 30 народных пожарных дружинников.
Ранее в МЧС Алтайского края сообщили, что на большей части Алтайского края с 23 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность.
20:28:25 22-04-2024
судить надо такую главу за вред природе.
21:06:34 22-04-2024
александр (20:28:25 22-04-2024) судить надо такую главу за вред природе.... Попробуй....
23:54:38 22-04-2024
Кароче...поля горели по плану