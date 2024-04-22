Власти опровергли информацию о горящих полях в Калманском районе

По словам главы муниципалитета Ольги Чернолуцкой, это был плановый отжиг травы

22 апреля 2024, 18:42, ИА Амител

Отжиг травы в Калманском районе / Кадр: "Вести Алтай"

21 апреля в СМИ и соцсетях распространилось видео с горящими полями в Калманском районе Алтайского края. Глава муниципалитета Ольга Чернолуцкая объяснила, что это был плановый отжиг травы, а не пожар, как сочли многие.

"В районе села Калистратиха ежегодно проводится плановый отжиг вокруг села, чтобы защитить его от прихода ландшафтных пожаров, в том числе из поймы реки Оби и озера Ераска, где любители отдыха часто не соблюдают правила пожарной безопасности", – написала она в телеграм-канале.

Также добавила, что на месте отжига дежурил пожарный автомобиль и 30 народных пожарных дружинников.

Ранее в МЧС Алтайского края сообщили, что на большей части Алтайского края с 23 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность.