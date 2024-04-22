Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае до конца апреля

Спасатели призвали не сжигать мусор и не разводить костры

22 апреля 2024, 15:21, ИА Амител

Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

На большей части Алтайского края с 23 по 29 апреля сохранится пожароопасность 4 класса горимости, предупредили в МЧС.

По данным ведомства, сейчас в регионе наблюдается значительный рост количества природных пожаров. Только за 21 апреля случилось 61 возгорание мусора и сухой травы.

Спасатели напомнили, что такие пожары крайне опасны для населенных пунктов и влекут за собой тяжелые последствия.

Чтобы не допустить подобных происшествий, жителей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Напомним, 12 апреля в крае начался пожароопасный сезон.