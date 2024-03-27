Провокаторы пишут несовершеннолетним в соцсетях и игровых чатах

27 марта 2024, 13:45, ИА Амител

Подросток с телефоном. Фото: unsplash.com / Luke Porter

После теракта в "Крокус Сити Холле" подростки по всей России начали массово получать предложение организовать новые провакации. Детям (и взрослым, кстати, тоже) приходят подобные сообщения в мессенджерах и социальных сетях, в игровых чатах. Неизвестные сулят большое вознаграждение. Тем, кто отказываются, шлют угрозы. Как обезопасить детей и что делать, если такие сообщения поступают, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что конкретно предлагают сделать детям?

Который день в разных регионах России и взрослые, и дети получают сообщения, в которых им предлагают организовать новые теракты. Такие факты зафиксированы также в Барнауле, Заринске и других муниципалитетах, сообщили amic.ru в пресс-службе ФСБ по Алтайскому краю.

Подросткам чаще всего неизвестные называют конкретный крупный торговый центр, объект транспортной или социальной инфраструктуры, который находится в городе проживания школьника, и предлагают его заминировать. Обещают снабдить всем необходимым и отблагодарить. Суммы в сообщениях варьируют от 250 тысяч до двух миллионов рублей, кому-то "бонусом" обещают наркотики и алкоголь, указывает telegram-канал "Вестник киберполиции России".

Тем, кто на подобные сообщения отвечает отказом, начинают угрожать расправой. Пугают, что проблемы будут не только у ребенка, а у всей его семьи.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем telegram-канале написала: те, кто толкают несовершеннолетних на преступление, знают данные этих детей.

"Мы уже обратились в органы власти с просьбой обсудить возможные варианты с платформой. Многие подростки, которые получили данные сообщения, говорят, что им страшно выходить из дома", — отметила Мизулина.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подобного рода звонки и сообщения сейчас массово поступают с подменных номеров. Такая массированная атака организована с территории Украины.

Как можно обезопасить ребенка от подобных сообщений?

В ФСБ призвали граждан быть бдительными: не реагировать на провокации и обязательно побеседовать с детьми, чтобы они не вступали в диалог с такими абонентами. Попросите ребенка рассказать вам, если ему поступить провокационное предложение.

Если пришло подобное сообщение, нужно обязательно обратиться в полицию лично или позвонить на телефон доверия УФСБ (в Алтайском крае номер: 8(3852) 638-155). Предварительно рекомендуется сделать скриншоты присланных сообщений. Важно, чтобы был виден номер телефона отправителя.

После этого надо пожаловаться в администрацию мессенджера на пользователя, от которого пришло сообщение, с просьбой его заблокировать.

Даже если ваш ребенок таких сообщений от незнакомцев не получал, лучше сработать на опережение и уже сейчас от подобных атак его обезопасить. Для этого в настройках профиля мессенджера нужно установить ограничения конфиденциальности. Это лишит возможности отправлять сообщения абонентам, которых нет в списке контактов, рекомендует "Вестник киберполиции России". В социальных сетях стоит закрыть профиль и не добавлять в друзья незнакомцев.

Однако самый действенный способ взаимодействия с ребенком - это доверительные отношения, отметил "Известиям" руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. Он также рекомендовал родителям следить за поведением и интересами ребенка. Насторожить может как отказ от них, так и резкие изменения: если, например, школьник начал увлекаться оружием или стрельбой, депрессивной литературой. Тревожным сигналом может стать и выполнение заданий, полученных в Сети, — даже если они, на первый взгляд, кажутся безобидными.