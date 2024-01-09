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Власти повысили взносы на капремонт в Алтайском крае

В Минстрое объясняли, что прошлый уровень не позволял проводить программу капитального ремонта зданий в полном объеме

09 января 2024, 20:05, ИА Амител

Фото: sgd22.ru
Фото: sgd22.ru

С 1 января 2024 года в Алтайском крае выросли взносы на капремонт. Соответствующее постановление правительства региона еще 25 декабря подписал губернатор Виктор Томенко.

Согласно документу, взносы на капремонт для собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах вырастут с 1,26 до 1,55 рубля за квадратный метр общей площади помещения. Жители кирпичных, монолитных, блочных и панельных домов до четырех этажей включительно будут платить за капремонт по 11,32 рубля с квадратного метра вместо 9,92 рубля до повышения. Жители многоквартирных домов в пять этажей и выше станут платить по 10,18 рубля за квадратный метр вместо прежних 8,92.

Напомним, что ранее в Минстрое Алтайского края объясняли, что наиболее существенной проблемой для программы капремонта является нехватка денег. Предыдущий размер установленного взноса не обеспечивал достаточного финансирования проведения работ. В результате наиболее дорогостоящие мероприятия приходилось переносить на год вперед. Единственный способ сократить необеспеченность программы – систематически индексировать минимальные взносы.

Алтайский край недвижимость тарифы

Комментарии 6

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Гость

20:31:42 09-01-2024

Так этим властям и надо, будут знать.

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Андрей

00:03:03 10-01-2024

Панельки, которыми в подавляющем большинстве застроен Барнаул, были рассчитаны на 25 лет. Стоят более полувека. Как в и в целом по стране. Эксперимент такой. Где и отчего первыми он станут сыпаться? А строители о своем. Дай денег поболее - мы подмажем, подшпаключем.

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Дмитрий

02:38:27 10-01-2024

Все взносы за капремонт безоплатны! 🚩

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Гость

12:56:37 10-01-2024

Большинство жителей, живущих в МКД, нашей страны так никогда и не увидят этот КАПРЕМОНТ.

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гость

13:02:36 10-01-2024

платежи на кап. ремонт учитываются при расчете субсидии. Все платежи по ЖКУ не должны превышать 22% доходов человека. Нсли размер платежей превышает эти проценты, то человеку выплачивается субсидия на эту сумму. Субсидии выплачивает бюджет края. Томенко ведь бухгалтер, пусть подсчитает, каким тяжелым бременем ляжет на краевой бюджет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги - на кап. ремонт, на тепловую и электроэнергию, на мусор. А депутаты считать умеют?. Фонд кап. ремонта, сколько не корми, все-равно голодным будет.

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Гость

20:32:12 10-01-2024

Мы давно уже своими платежами за квадратные метры не только оплатили строительство домов, но и принесли в бюджет десятки если не сотни триллионов рублей прибыли на которые и должны проводится и капремонты и их реконструкции.

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