Тариф на капремонт на Алтае увеличат так, чтобы он не стал обременительным
Нехватка средств тормозит программу капремонта многоквартирных домов в Алтайском крае
13 декабря 2023, 19:36, ИА Амител
Тариф на капитальный ремонт в Алтайском крае постараются увеличить таким образом, чтобы он не стал слишком обременительным для жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края.
Сегодня реализацию программы капремонта многоквартирных домов обсудили на заседании Общественного совета. Замглавы ведомства Александр Котельников рассказал, что с начала реализации в регионе провели капремонт 2992 домов на общую сумму 8,3 млрд рублей, что улучшило жилищные условия для 540 тысяч человек. В этом году оператор "Фонд капитального ремонта" провел работы еще в 251 многоквартирном доме, в том числе с заменой 155 лифтов. Еще 53 здания находятся в работе, а общая стоимость мероприятий в 2023 году превысила 1,7 млрд рублей.
Наиболее существенной проблемой для программы является нехватка денег. Сейчас минимальный размер взноса не обеспечивает достаточного финансирования выполнения капремонта. Недостаток вынуждает переносить сроки проведения дорогостоящих работ на годы вперед. Единственный способ сократить необеспеченность программы – систематически индексировать минимальные взносы.
Председатель Общественного совета при Минстрое Алтайского края Дмитрий Косов обратил внимание на то, что действующий размер взносов является одним из самых низких в Сибири и составляет от 8,92 рубля до 10,94 рубля за квадратный метр.
"Например, в Красноярском крае жители платят от 9,61 до 12,81 рубля в зависимости от конструктива дома, в Омской области установлен единый тариф – 11,84 рубля, в соседней Новосибирской области так же, но уже 12,53 рубля, – отметил он.Общественники сошлись во мнении, что текущий тариф следует повысить до взвешенного уровня, который позволит продолжать капремонт, но не станет обременительным для жителей многоквартирных домов. Замминистра сообщил, что работа в этом направлении сейчас ведется. При этом размер тарифа на 2024 год останется в рамках предельно допустимого роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Котельников добавил, что сейчас для ускорения проведения мероприятий по капремонту собственники помещений многоквартирных домов активно принимают решения о повышении минимального размера взноса. Такое решение принято уже в 444 домах.
20:15:49 13-12-2023
Да когда кончится эта обираловка
20:16:54 13-12-2023
Великое государство!За счет людей делают ремонт,а потом рапортуют как Едро отстраивают здания!
21:08:43 13-12-2023
Ну так то ещë налог на имущество платят не малый😡🤬😠
21:18:43 13-12-2023
А давайте для начала зарплаты и пенсии в Алтайском крае сделаем как в Красноярске и Новосибирске. А уж потом будем тарифы повышать.
21:42:11 13-12-2023
Гость (21:18:43 13-12-2023) А давайте для начала зарплаты и пенсии в Алтайском крае сдел... Не мечтате , пока ПП у руля , тут будут жить на верхах, как вседозволенности.
06:41:00 14-12-2023
Гость (21:42:11 13-12-2023) Не мечтате , пока ПП у руля , тут будут жить на верхах, как... Из глаз кровь брызнула пока читал ваш перл. Остались вопросы. Кто такой ПП? Что означает ваш глагол «не мечтате»? Как можно жить «как вседозволенности»?
23:03:28 13-12-2023
Его же недавно в 3 раза увеличили???
03:07:51 14-12-2023
Гость (23:03:28 13-12-2023) Его же недавно в 3 раза увеличили???... Что врёте - то? Вы вообще понимаете о чём речь? Обычно больше всех возмущаются, кто ни за что не платит
01:07:14 14-12-2023
Там в капремонт столько желающих встроилось денежку заработать, схема коррупционная, а их красивую жизнь будем оплачивать мы.
06:03:33 14-12-2023
Так зачем равнять Алтайский край с другими с Нск или Красноярском, мы нищие!!! Вы ещё с Москвой уравняйте. Какой ремонт, кто и когда его будет делать? Деньги в карманы утекут. Что за обдираловка. Пенсии по 16тр, какие ещё повышения 🤦♀️люди 50% от пенсии отдают за коммунальные услуги, о чем речь, какие сравнения? Отопление около 9 тр зимой, вы что там, глаза хоть иногда открывайте. Люди уже яйца купить не могут. А вы кап ремонт какой-то. Из бюджета края добавляйте.
11:30:10 14-12-2023
Гость (06:03:33 14-12-2023) Так зачем равнять Алтайский край с другими с Нск или Красноя... А еще предлагаю сделать плату за электроэнергию как в Иркутске - в 2 с лишним раза ниже, чем у нас. И налоги на имущество как Н-ске - в три раза меньше, чем у нас. Вот тогда и на капремонт можно поднимать.
13:01:02 21-12-2023
Гость (06:03:33 14-12-2023) Так зачем равнять Алтайский край с другими с Нск или Красноя... Не переживайте, с 01.07.2024 будете все 60% за жкх отдавать, Петрович закон подписал)
06:26:29 14-12-2023
- "Общественники сошлись во мнении, что текущий тариф следует повысить до взвешенного уровня, который позволит продолжать капремонт, но не станет обременительным для жителей многоквартирных домов."============================ Прочитал энту абракадабру и понял, как в том фильме - опять будут грабить.
07:55:03 14-12-2023
Должников трясите в нашем УК долг жителей по кап. ремонту 5 миллионов
08:19:07 14-12-2023
А кто такие общественники? Фамилии, пожалуйста.
08:21:39 14-12-2023
С другой стороны, мы же сами выбрали капитализм и голосуем или не ходим на выборы за капитализм.А голоса тех, которые не приходят на выборы передаются пропорционально тем партиям, которые прошли.Думайте,товарищи, простите, господа.Капитализм все-таки.
09:59:00 14-12-2023
Гость. (08:21:39 14-12-2023) С другой стороны, мы же сами выбрали капитализм и голосуем и... Согласна. Раньше голоса тех, кто не пришел на выборы не учитывались, а теперь их приплюсовывают к тем, что набрали большинство. Кого благодарить надо - сами знаете.
11:16:30 14-12-2023
Уменьшите зарплаты работникам Фонда капремонта, а сэкономленные деньги пустите на ремонт МКД
12:54:20 14-12-2023
И где это капюремонт? Живу 10 лет, плачу исправно. И что? Лифту 28 лет - не поменяли еще, у торцов выпали все швы, в квартире - 17 градусов! ТСН Монолит, шкуря сидят, только бабки собирают и по югам катаются
13:05:00 14-12-2023
Гость (12:54:20 14-12-2023) И где это капюремонт? Живу 10 лет, плачу исправно. И что? Ли... Он весь у нас. в2024 году меняют сантехнику.электрику.отопление. В 2025 году ремонт крыши.