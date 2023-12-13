Тариф на капремонт на Алтае увеличат так, чтобы он не стал обременительным

Нехватка средств тормозит программу капремонта многоквартирных домов в Алтайском крае

13 декабря 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: sgd22.ru

Тариф на капитальный ремонт в Алтайском крае постараются увеличить таким образом, чтобы он не стал слишком обременительным для жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края.

Сегодня реализацию программы капремонта многоквартирных домов обсудили на заседании Общественного совета. Замглавы ведомства Александр Котельников рассказал, что с начала реализации в регионе провели капремонт 2992 домов на общую сумму 8,3 млрд рублей, что улучшило жилищные условия для 540 тысяч человек. В этом году оператор "Фонд капитального ремонта" провел работы еще в 251 многоквартирном доме, в том числе с заменой 155 лифтов. Еще 53 здания находятся в работе, а общая стоимость мероприятий в 2023 году превысила 1,7 млрд рублей.

Наиболее существенной проблемой для программы является нехватка денег. Сейчас минимальный размер взноса не обеспечивает достаточного финансирования выполнения капремонта. Недостаток вынуждает переносить сроки проведения дорогостоящих работ на годы вперед. Единственный способ сократить необеспеченность программы – систематически индексировать минимальные взносы.

Председатель Общественного совета при Минстрое Алтайского края Дмитрий Косов обратил внимание на то, что действующий размер взносов является одним из самых низких в Сибири и составляет от 8,92 рубля до 10,94 рубля за квадратный метр.

"Например, в Красноярском крае жители платят от 9,61 до 12,81 рубля в зависимости от конструктива дома, в Омской области установлен единый тариф – 11,84 рубля, в соседней Новосибирской области так же, но уже 12,53 рубля, – отметил он.Общественники сошлись во мнении, что текущий тариф следует повысить до взвешенного уровня, который позволит продолжать капремонт, но не станет обременительным для жителей многоквартирных домов. Замминистра сообщил, что работа в этом направлении сейчас ведется. При этом размер тарифа на 2024 год останется в рамках предельно допустимого роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Котельников добавил, что сейчас для ускорения проведения мероприятий по капремонту собственники помещений многоквартирных домов активно принимают решения о повышении минимального размера взноса. Такое решение принято уже в 444 домах.