Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

"Практикуемые за рубежом" дисциплины не соответствуют "отечественному историческому опыту и традициям", считают в Минпросвещения

19 сентября 2024, 23:25, ИА Амител

Чирлидеры / Фото: unsplash.com

Минпросвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, поскольку "практикуемые за рубежом" дисциплины не соответствуют "отечественному историческому опыту и традициям". Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ ведомства, который опубликовали на федеральном портале правовых проектов.

Также из уроков физкультуры собираются убрать "практики массажа и банных процедур". Массаж упоминается в модулях по самым разным видам спортивной деятельности, тогда как банные процедуры упомянуты лишь в бадминтоне. Ведомство предлагает исключить их из-за "возрастной психофизиологии школьников".

Кроме того, из учебной программы предлагается исключить упоминания зарубежных спортсменов, тренеров и соревнований. Эти изменения коснутся не только физкультуры, но и других предметов. Отдельно из образовательных программ предлагается убрать термины "гендерный", "толерантность", "буллинг" и "семейное насилие". Ведомство считает, что их следует поменять на "понятные и нейтральные формулировки".