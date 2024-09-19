Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
"Практикуемые за рубежом" дисциплины не соответствуют "отечественному историческому опыту и традициям", считают в Минпросвещения
19 сентября 2024, 23:25, ИА Амител
Минпросвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, поскольку "практикуемые за рубежом" дисциплины не соответствуют "отечественному историческому опыту и традициям". Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ ведомства, который опубликовали на федеральном портале правовых проектов.
Также из уроков физкультуры собираются убрать "практики массажа и банных процедур". Массаж упоминается в модулях по самым разным видам спортивной деятельности, тогда как банные процедуры упомянуты лишь в бадминтоне. Ведомство предлагает исключить их из-за "возрастной психофизиологии школьников".
Кроме того, из учебной программы предлагается исключить упоминания зарубежных спортсменов, тренеров и соревнований. Эти изменения коснутся не только физкультуры, но и других предметов. Отдельно из образовательных программ предлагается убрать термины "гендерный", "толерантность", "буллинг" и "семейное насилие". Ведомство считает, что их следует поменять на "понятные и нейтральные формулировки".
01:28:15 20-09-2024
Оставьте лапту и литробол
06:54:10 20-09-2024
А они там были?
10:36:46 20-09-2024
Гость (06:54:10 20-09-2024) А они там были?... у нас были лапта и крикет и гольф и "история спорта, олимпийские игры" ну и военная подготовка с 7 класса (метание гранат,тир, знакомство с аммуницией)
06:56:27 20-09-2024
если убрать термины "буллинг" и "семейное насилие" эти явления сами сразу же исчезнут.
"их следует поменять на "понятные и нейтральные формулировки". А что непонятного в формулировке "семейное насилие"
09:51:21 20-09-2024
Гость (06:56:27 20-09-2024) если убрать термины "буллинг" и "семейное насилие" эти явлен... Еще исключить слово "корупция" так как оно иностранное, заменить ее на "благодарность"
10:13:35 20-09-2024
Гость (06:56:27 20-09-2024) если убрать термины "буллинг" и "семейное насилие" эти явлен... Слово "семейное" или "домашнее". У нас же такого не бывает. Все, что происходит в семье - хорошо и скрепно. Ну подумаешь, кто-то кого-то изнасиловал, избил или убил.
08:01:53 20-09-2024
А озвучьте, кто предложил их туда ввести?
09:12:18 20-09-2024
Гость (08:01:53 20-09-2024) А озвучьте, кто предложил их туда ввести?... В приличном обществе уважаемым людям такие вопросы не задают.
09:26:17 20-09-2024
И это правильно.
09:31:35 20-09-2024
откуда это вот всё в школах взялось??? чему детей учат, к чему готовят? и что ожидают получить по итогам такого вот образования? кто протащил в НАШИ школы это... НЕ НАШЕ нечто?
09:54:44 20-09-2024
Гость (09:31:35 20-09-2024) откуда это вот всё в школах взялось??? чему детей учат, к че... а что это то? Лапти и щи что ли ваше? Если не нравится что то придумайте альтернативу.
10:38:14 20-09-2024
Гость (09:54:44 20-09-2024) а что это то? Лапти и щи что ли ваше? Если не нравится что т... лапта это бейсбол ващета. с нас и скраден, кстати
09:53:00 20-09-2024
Сократить физру наполовину, освободившееся время использовать для хореографии. То есть уроков танцев. Чтобы школьники умели и кружиться в вальсе, и красиво исполнять современные танцы. На физре же ученики должны заниматься тем, что практикуется в фитнессклубах, то есть гармонично развивать фигуру. Нафиг всякие бадминтоны! Кому нужен футбол и прочее, пусть идут в спортсекции.
14:20:32 20-09-2024
А что, где то есть такие дисциплины? У нас только баскетбол, волейбол, пионербол, вышибала, немного футбол и лыжи раза 3 за зиму.
15:31:28 20-09-2024
Нам в школе развивали наше личное физическое здоровье. Мы бегали круги по стадионы, прыгали в длину и высоту, лазили по канату. ходили на лыжах. Метали "гранату". За радость были игры в баскетбол, пионербол. Разминка, приседания, отжимания, подтягивания, брусья. пресс. Внучка в разговоре рассказала. что они на физкультуре ПИШУТ. Без комментариев.
18:46:00 20-09-2024
Светлана (15:31:28 20-09-2024) Нам в школе развивали наше личное физическое здоровье. Мы ... У Светы хорошая память. За всё перечисленное дети ненавидели уроки физкультуры(и беготню, и метание гранаты, и баскетбол с пионерболом, плюс прочие приседания))).