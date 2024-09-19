Экс-премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина
Он подчеркнул, что эта теория идет вразрез религии и является первым шагом "в духовном разложении детей"
19 сентября 2024, 21:35, ИА Амител
Помощник председателя правительства, бывший глава администрации Грозного и экс-премьер Республики Чечня Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Как сообщает РБК, об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.
Он заявил, что эта теория ошибочна, поскольку идет вразрез религии. По мнению Хучиева, это первый шаг в "духовном разложении детей".
"Мы можем это просто убрать. Это неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали", – сказал Хучиев.
Он задался вопросом, кто еще должен "это признать", чтобы теорию Дарвина убрали из учебников и не "вкладывали в сознание" детям. Издание отмечает, что Кравцов пока никак не прокомментировал инициативу чиновника.
22:11:29 19-09-2024
ВотоноЧО...
Так и земля плоская, а в центре Чечня!
06:35:10 20-09-2024
Гость (22:11:29 19-09-2024) ВотоноЧО...Так и земля плоская, а в центре Чечня!... кому-то не понравилось, что произошел от обезьян?
10:40:09 20-09-2024
бгг (06:35:10 20-09-2024) кому-то не понравилось, что произошел от обезьян?... не от обезьян ващета. у современных гоминид и человека миллиард лет назад был всего то общий схожий предок. Матчасть не знаете
13:35:26 20-09-2024
бгг (06:35:10 20-09-2024) кому-то не понравилось, что произошел от обезьян?... Им не понравилось, что они произошли, но не эволюционировали дальше
07:35:34 20-09-2024
Гость (22:11:29 19-09-2024) ВотоноЧО...Так и земля плоская, а в центре Чечня!... Голова у вас плоская
22:15:59 19-09-2024
Давно пора!
Ещё и физика с химией туда же.
Развели эту ересь, с образованием!
Кому оно вообще нужно жили до это как-то и ни чего
22:30:57 19-09-2024
экс-премьер Чечни Муслим Хучиев сделал открытие?
06:35:35 20-09-2024
Гость (22:30:57 19-09-2024) экс-премьер Чечни Муслим Хучиев сделал открытие?... чеченский учоный ж
00:00:45 20-09-2024
Вот вы смеетесь, а лет через 15 они так и сделают. Я уверен, что уже сейчас в Чечне в школах не преподают теорию Дарвина
10:41:04 20-09-2024
Гость (00:00:45 20-09-2024) Вот вы смеетесь, а лет через 15 они так и сделают. Я уверен,... преподают по программе "Школа России" или "Школа России 21 век". не говорите ерунды
01:36:37 20-09-2024
Мракобесие прогрессирует!
08:24:01 20-09-2024
Так это, и генетику с кибернетикой запретить. Сколько можно тащить в великую страну западную ересь? Ну и заодно пересажать тех, кто не думает, что Земля плоская. Тоже вразрез с религией так-то.
08:45:38 20-09-2024
Давно говорил, религию нужно запретить на гос.уровне. Храмы отдать под музеи и планетарии. Иначе как только им даешь свободу - они заполняют собой всё пространство. Как говорится в народе : " Пусти свинью за стол, она и ноги на стол"... И сделать это можно без репрессий. Дать спокойно дожить верующим, а за вовлечение несовершеннолетних в религию - уголовка.
09:15:01 20-09-2024
Дюша (08:45:38 20-09-2024) Давно говорил, религию нужно запретить на гос.уровне. Храмы ... Давно говорил, Дюш надо запретить на гос. уровне. Квартиры отдать под музеи и планетарии. Иначе как только им даешь свободу - они заполняют собой все комментарии. Как говорится в народе " Пусти Дюш в коменты, они будут рассуждать о том, о чем не имеют никакого понятия". И сделать это можно без репрессий. Дать спокойно дожить Дюшам, а за рождение новых Дюш или наименование детей Дюшами - уголовка.
15:19:36 20-09-2024
Гость (09:15:01 20-09-2024) Давно говорил, Дюш надо запретить на гос. уровне. Квартиры о... А еще анонимов запретить...Боишься себя идентифицировать - рот закрой и молчи в тряпочку...
09:09:45 20-09-2024
Уже убрали упоминание в учебниках о том, что среди чеченцев в годы ВОВ было много предателей и депортировали их за дело. Факты массового предательства документально подтверждены, все есть в архивах, если что. Теперь уберут теорию Дарвина, под предлогом того, что не соответствует религии, а затем и христиан, буддистов и иудеев попросят уехать, под предлогом, что их религия ложная. Предлагаю запретить Муслиму Хучиеву публично высказывать свои мысли, а будет упорствовать - заставить ездить по стране с лекциями о происхождении видов и естественном отборе.
10:06:32 20-09-2024
Вот такой уровень руководителей там. Ни в науках, ни в религии не соображает - но должность получил. Феодализм.
10:11:33 20-09-2024
Гость (10:06:32 20-09-2024) Вот такой уровень руководителей там. Ни в науках, ни в религ... Только там? Типа наши светочи ересь не несут? То у них телегония, то еще что.
12:07:47 20-09-2024
Экс-премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина. Конечно обидно. Люди, как люди выглядят, а спустившиеся с дерева вчера, иначе.