Экс-премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина

Он подчеркнул, что эта теория идет вразрез религии и является первым шагом "в духовном разложении детей"

19 сентября 2024, 21:35, ИА Амител

Муслим Хучиев / Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Помощник председателя правительства, бывший глава администрации Грозного и экс-премьер Республики Чечня Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Как сообщает РБК, об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.

Он заявил, что эта теория ошибочна, поскольку идет вразрез религии. По мнению Хучиева, это первый шаг в "духовном разложении детей".

"Мы можем это просто убрать. Это неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали", – сказал Хучиев.

Он задался вопросом, кто еще должен "это признать", чтобы теорию Дарвина убрали из учебников и не "вкладывали в сознание" детям. Издание отмечает, что Кравцов пока никак не прокомментировал инициативу чиновника.