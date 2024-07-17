Мировые звезды по шахматам приедут на турнир в Барнаул. Кто именно?

Суперфинал чемпионата России пройдет с 16 по 29 августа

17 июля 2024, 12:26, ИА Амител

Турнир по шахматам в Барнауле / Фото: amic.ru

Федерация шахмат России опубликовала список игроков, которые приедут в Барнаул на суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Элитный турнир пройдет с 16 по 29 августа, а местом проведения станет Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина.

Кто приедет на турнир по шахматам?

Титулованные игроки. Как сообщает федерация шахмат региона, в мужском суперфинале выступят: Александр Грищук (российский рейтинг на 1 июня этого года – 2738, Москва), Владислав Артемьев (2716, Республика Татарстан), Даниил Дубов (2712, Москва), Андрей Есипенко (2687, Ростовская область), Евгений Наер (2657, Москва), Максим Матлаков (2655, Санкт-Петербург), Павел Понкратов (2599, Москва), Алексей Дреев (2593, Москва), Арсений Нестеров (2560, Новгородская область), Артем Тимофеев (2540, Республика Татарстан), Рудик Макарян (2527, Москва) и Алексей Гребнев (2524, Самарская область).

Среди женщин за победу будут бороться Александра Горячкина (российский рейтинг на 1 июня этого года – 2573, ЯНАО), Екатерина Лагно (2541, Москва), Полина Шувалова (2475, Москва), Валентина Гунина (2450, Москва), Лея Гарифуллина (2433, Свердловская область), Ольга Гиря (2408, ХМАО – Югра), Наталья Погонина (2394, Саратовская область), Баира Кованова (2358, Саратовская область), Дарья Войт (2345, Москва), Екатерина Гольцева (2342, Нижегородская область), Дарья Чарочкина (2295, Москва) и Ольга Карманова (2213, Санкт-Петербург).

Состав участниц женского суперфинала чемпионата России по шахматам является сильнейшим за несколько лет.

"Из 12 шахматисток 10 имеют высшее шахматное звание "международный гроссмейстер". В числе участниц – обладательница Кубка мира среди женщин Александра Горячкина, участница турнира претенденток ФИДЕ Екатерина Лагно, многократная чемпионка России, двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина, действующая чемпионка страны Баира Кованова", – сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

А что вообще за суперфинал по шахматам пройдет в Барнауле?

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с правительством Алтайского края и Федерацией шахмат Алтайского края. Это самые статусные соревнования по шахматам, которые проходят в нашей стране.

Суперфиналы проводятся раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем. Игровые дни: 17-22 и 24-28 августа. Начало всех туров – в 15:00 по местному времени.

Спортсмены, занявшие 1-5 места, получают право участия в Кубке мира по шахматам среди мужчин в 2025 году. Спортсменки, занявшие 1-3 места, получают право участия в Кубке мира по шахматам среди женщин в 2025 году.

Торжественное открытие соревнований состоится 16 августа в 18:00 в концертном зале "Сибирь". Игры же будут проходить в театре драмы имени Шукшина.