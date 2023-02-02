Власти рассказали, что будет в восстановленном сквере на улице Приречной в Барнауле

Полностью завершить благоустройство собираются осенью 2023 года

02 февраля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Стало известно, что появится в восстановленном сквере на улице Приречной в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В будущем сквере проведут благоустройство пешеходных дорожек, велодорожек, установят скамьи, высадят около 120 деревьев и кустарников. Кроме благоустройства и озеленения, в зелёном уголке предусмотрят установку 24 светильников и камер видеонаблюдения", – рассказал глава Центрального района Максим Сабына.

В данный момент для реализации проекта составлена и одобрена смета, разработан проект. Обустраивать сквер будут за счёт бюджетных средств и денег предпринимателей.

Завершить все работы планируют в течение осени 2023 года.

Ранее сообщалось, что с инициативой появления зелёной зоны обратились представители Фонда греко-римской борьбы имени Кишицкого при поддержке компании "Жилищная инициатива".