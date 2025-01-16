На заводе реализуется масштабная программа модернизации при поддержке государства и Ростеха

16 января 2025, 13:50, ИА Амител

На предприятии "Барнаултрансмаш" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") завершили основной этап модернизации производственных мощностей, сообщает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении "Барнаултрансмаша". Летом 2024 года завод также попал в санкционный список Евросоюза.

"Мы реализуем масштабную программу модернизации при поддержке государства и Ростеха. Завершен основной этап технического перевооружения. Кроме того, продолжаются работы над новым корпусом – это необходимое условие для развития завода. Проект повысит возможности предприятия", – рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы".

В частности, предприятие ввело в эксплуатацию современное оборудование и модернизировало имеющееся мощности. Также завод оптимизировал рабочие процессы, технологические цепочки и завершил капремонт нескольких цехов.

Кроме того, за два года "Барнаултрансмаш" увеличил численность персонала почти в два раза.

"Мы уделяем большое внимание качеству продукции, поэтому профессиональное развитие наших специалистов – один из безусловных приоритетов", – подчеркнули в "Барнаултрансмаше".

АО "НПО "Высокоточные комплексы" образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.