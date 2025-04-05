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Власти рассказали о последствиях штормового ветра в Барнауле

Ситуация с непогодой находится на контроле, отметили в администрации города

05 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле штормовой ветер повредил дорожные знаки, конструкции и оставил без света жителей некоторых пригородных поселков, сообщили в мэрии.

Кратковременные отключения электроэнергии наблюдались во Власихе, Пригородном, микрорайонах Спутник и Октябрьский. Электроснабжение в этих населенных пунктах восстановили. "На данный момент энергетиками ведутся аварийно-восстановительные работы на электросетях в поселках Мохнатушка, Черницк и Бельмесево", – добавили в администрации.

Также в городе зафиксировали три повреждения рекламных конструкций, четыре повреждения дорожных знаков и четыре падения крупных веток. Кроме того, специалисты "Барнаулгорсвета" восстанавливают работу светофоров на пересечении улиц Партизанская и проспекта Красноармейского. 

"Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений задействована группировка сил и средств в количестве 630 человек и 166 единиц техники. Работы по ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений продолжаются", – говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Юс

15:15:25 05-04-2025

Под чьим контролем? Уже научились контролировать стихию?

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гость

15:22:46 05-04-2025

У нас оторвало ограждение площадки для сбора мусора (помойки, по-простому) - ул. Глушкова, 26. В ЖЭУ обращаться или куда?

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Гость

19:43:57 05-04-2025

гость (15:22:46 05-04-2025) У нас оторвало ограждение площадки для сбора мусора (помойки... В спортлото.

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Элен без ребят

16:08:06 05-04-2025

Ленина, 58 оторвало часть обшивки балкона над цветочным магазином.

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