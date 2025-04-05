Власти рассказали о последствиях штормового ветра в Барнауле
Ситуация с непогодой находится на контроле, отметили в администрации города
05 апреля 2025, 14:10, ИА Амител
В Барнауле штормовой ветер повредил дорожные знаки, конструкции и оставил без света жителей некоторых пригородных поселков, сообщили в мэрии.
Кратковременные отключения электроэнергии наблюдались во Власихе, Пригородном, микрорайонах Спутник и Октябрьский. Электроснабжение в этих населенных пунктах восстановили. "На данный момент энергетиками ведутся аварийно-восстановительные работы на электросетях в поселках Мохнатушка, Черницк и Бельмесево", – добавили в администрации.
Также в городе зафиксировали три повреждения рекламных конструкций, четыре повреждения дорожных знаков и четыре падения крупных веток. Кроме того, специалисты "Барнаулгорсвета" восстанавливают работу светофоров на пересечении улиц Партизанская и проспекта Красноармейского.
"Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений задействована группировка сил и средств в количестве 630 человек и 166 единиц техники. Работы по ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений продолжаются", – говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что ситуация находится на контроле.
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