Власти рассказали о последствиях штормового ветра в Барнауле

Ситуация с непогодой находится на контроле, отметили в администрации города

05 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле штормовой ветер повредил дорожные знаки, конструкции и оставил без света жителей некоторых пригородных поселков, сообщили в мэрии.

Кратковременные отключения электроэнергии наблюдались во Власихе, Пригородном, микрорайонах Спутник и Октябрьский. Электроснабжение в этих населенных пунктах восстановили. "На данный момент энергетиками ведутся аварийно-восстановительные работы на электросетях в поселках Мохнатушка, Черницк и Бельмесево", – добавили в администрации.

Также в городе зафиксировали три повреждения рекламных конструкций, четыре повреждения дорожных знаков и четыре падения крупных веток. Кроме того, специалисты "Барнаулгорсвета" восстанавливают работу светофоров на пересечении улиц Партизанская и проспекта Красноармейского.

"Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений задействована группировка сил и средств в количестве 630 человек и 166 единиц техники. Работы по ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений продолжаются", – говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что ситуация находится на контроле.