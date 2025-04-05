Томенко: ситуация со штормовым ветром в Алтайском крае полностью под контролем

По словам губернатора, экстренные службы действуют по привычным и заранее утвержденным схемам

05 апреля 2025, 13:41, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ситуация со шквалистым ветром, скорость которого ночью 5 апреля при порывах достигала 30 м/с, находится полностью под контролем органов власти, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, такие природные испытания случаются в регионе по несколько раз в год, а потому все экстренные службы действуют спокойно и последовательно – по привычным и заранее утвержденным схемам.

"Ситуация полностью под контролем органов власти, как краевых, так и муниципальных", – рассказал губернатор.

Также добавил, что сейчас идут восстановительные работы на электрических сетях, чем занимаются больше 50 бригад по всему региону. А пожарные тем временем помогают людям справиться с последствиями стихии.

Также, по словам Томенко, в городах и селах уже оценивают ущерб. При необходимости им окажут поддержку на краевом уровне.