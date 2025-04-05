Томенко: ситуация со штормовым ветром в Алтайском крае полностью под контролем
По словам губернатора, экстренные службы действуют по привычным и заранее утвержденным схемам
05 апреля 2025, 13:41, ИА Амител
В Алтайском крае ситуация со шквалистым ветром, скорость которого ночью 5 апреля при порывах достигала 30 м/с, находится полностью под контролем органов власти, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, такие природные испытания случаются в регионе по несколько раз в год, а потому все экстренные службы действуют спокойно и последовательно – по привычным и заранее утвержденным схемам.
"Ситуация полностью под контролем органов власти, как краевых, так и муниципальных", – рассказал губернатор.
Также добавил, что сейчас идут восстановительные работы на электрических сетях, чем занимаются больше 50 бригад по всему региону. А пожарные тем временем помогают людям справиться с последствиями стихии.
Также, по словам Томенко, в городах и селах уже оценивают ущерб. При необходимости им окажут поддержку на краевом уровне.
14:16:21 05-04-2025
У начальства всегда все под контролем.
16:58:26 05-04-2025
Если деревья так отчаянно не вырубали бы, то и ветер был бы поменьше. Ветер кроме разрушений еще и плодородную почву выдувает.