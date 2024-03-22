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Власти объяснили, зачем спилят ели у здания правительства Алтайского края

Деревья сильно потрепало во время урагана

22 марта 2024, 13:07, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Ели возле здания правительства Алтайского края в Барнауле спилят, поскольку они сильно пострадали во время урагана в ноябре прошлого года. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

"В ноябре 2023 года ураган повредил большую часть елей, растущих по бокам здания правительства на Ленина, 59, – со стороны улицы Димитрова в большей степени и со стороны улицы Молодежной – в меньшей степени. Часть из них накренилась, что создает угрозу их обрушения", – говорится в сообщении.

Плохое состояние насаждений подтвердили специалисты муниципального предприятия "Горзеленхоз", после чего и решили их заменить. Как подчеркнули в правительстве, "будет произведена замена наиболее пострадавших" деревьев. До этого ели напротив здания правительства края меняли в 2007 году.

Как сообщали ранее, на замену деревьев власти уже объявили предстоящий аукцион с начальной ценой контракта 1,1 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет снести 20 елей высотой 15-20 метров и взамен высадить 15 елей высотой 4-4,5 метра. Также после этих работ ему предстоит восстановить газон.

Барнаул деревья

Комментарии 10

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Гость

13:17:54 22-03-2024

Мне кажется если провести опрос у жителей, что лучше сделать: пять детских площадок или поменять ёлки результат будет очевидным. В районе 87%

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Дюша

13:20:04 22-03-2024

Какие специалисты могут быть в Горзеленхозе? По распилу бюджета? В городе есть УНИВЕРСИТЕТ с биологическим факультетом и ботсадом, институт Лисавенко с дендрарием, СельхозУниверситет...Люди с практикой и научными степенями...

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Гость

15:11:31 22-03-2024

Руки прочь от старых елей! Они мне детство напоминают. Босоногое, в Центре Барнаула.

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Элен без ребят

15:21:34 22-03-2024

не трогайте ели, ироды!! они стояли 50 лет и ещё 200 простоят! Прокуратура, ау!

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Гость

15:22:56 22-03-2024

Да кругом пилят деревья уже который год. Зачастую они не мешают ни электропроводам, ни парковкам. Просто пилят ради освоения бюджетов города, придомовых территорий и т.д.
Хотя бы сажали многолетние кустарниковые взамен, чтобы защищали от пыли дорог

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Гость

15:55:30 22-03-2024

Посмотрите-поток зарос кленами напрочь!!Никто не пилит и не облагораживает, растут с невероятной быстротой, как сорняк везде.

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Гость

20:32:50 22-03-2024

Гость (15:55:30 22-03-2024) Посмотрите-поток зарос кленами напрочь!!Никто не пилит и не ... Клен и есть сорняк. Кто не в теме погуглите

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Дмитрий

20:41:22 22-03-2024

Этим елям по 17 лет. В 2007 году за 1 день спилили ели и посадили маленькие сначало слева от крыльца. А через неделю справа. Лично видел

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Гога

21:04:22 22-03-2024

"Ах вы ели! Ах вы ёлки! Ах вы ели злые волки!" Скороговорка....

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Гость

12:26:42 13-04-2024

Спиливают нормальные деревья по всему городу, а пуховые тополя оставляют. Особенно пилят на придомовых территориях, потом на оставленных пнях вырастают заросли и загаживаются мусором.

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