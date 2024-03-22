Власти объяснили, зачем спилят ели у здания правительства Алтайского края

Деревья сильно потрепало во время урагана

22 марта 2024, 13:07, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Ели возле здания правительства Алтайского края в Барнауле спилят, поскольку они сильно пострадали во время урагана в ноябре прошлого года. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

"В ноябре 2023 года ураган повредил большую часть елей, растущих по бокам здания правительства на Ленина, 59, – со стороны улицы Димитрова в большей степени и со стороны улицы Молодежной – в меньшей степени. Часть из них накренилась, что создает угрозу их обрушения", – говорится в сообщении.

Плохое состояние насаждений подтвердили специалисты муниципального предприятия "Горзеленхоз", после чего и решили их заменить. Как подчеркнули в правительстве, "будет произведена замена наиболее пострадавших" деревьев. До этого ели напротив здания правительства края меняли в 2007 году.

Как сообщали ранее, на замену деревьев власти уже объявили предстоящий аукцион с начальной ценой контракта 1,1 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет снести 20 елей высотой 15-20 метров и взамен высадить 15 елей высотой 4-4,5 метра. Также после этих работ ему предстоит восстановить газон.