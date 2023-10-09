Власти РФ подготовили меры по борьбе с аварийностью на дорогах
За восемь месяцев 2023 года число ДТП выросло в России на 4%
09 октября 2023, 16:14, ИА Амител
Правительство России подготовило поручения по борьбе с ростом аварийности на дорогах, пишет "Ъ".
По данным издания, за восемь месяцев 2023 года число ДТП выросло на 4%.
В связи с этим до 1 декабря дорожники, регионы и МВД по требованию вице-премьера Марата Хуснуллина должны разработать планы по снижению аварийности.
В частности, в них должна быть указана установка "лежачих полицейских" и светофоров на пешеходных переходах, нанесение шумовых полос на дорогах и перестановка камер в самых аварийных местах.
Ранее большинство опрошенных россиян поддержали идею ввести штрафы за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде.
Комментарии 0