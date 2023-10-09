Россияне массово поддержали штрафы за пьяное вождение электросамокатов

Против инициативы выступили только 11% опрошенных

09 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Большинство опрошенных россиян (77%) поддержали идею ввести штрафы за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob, в котором поучаствовали 1,6 тыс. респондентов.

Против инициативы выступил каждый девятый (11%). При этом наиболее активно штрафы для нетрезвых водителей СИМ поддерживают женщины: 86% против 70% среди мужчин.

Кроме того, число согласных с жестким регулированием снижается с увеличением уровня доходов.

Ранее сообщили, что в Совфеде предложили штрафовать самокатчиков и велосипедистов за управление в состоянии опьянения, превышение скорости, езду сразу нескольких человек на одном таком транспортном средстве и причинение вреда здоровью. Максимальный размер штрафа, согласно инициативе, составляет 30 тыс. рублей, минимальный – 20 тыс.