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Россияне массово поддержали штрафы за пьяное вождение электросамокатов

Против инициативы выступили только 11% опрошенных

09 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Большинство опрошенных россиян (77%) поддержали идею ввести штрафы за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob, в котором поучаствовали 1,6 тыс. респондентов.

Против инициативы выступил каждый девятый (11%). При этом наиболее активно штрафы для нетрезвых водителей СИМ поддерживают женщины: 86% против 70% среди мужчин.

Кроме того, число согласных с жестким регулированием снижается с увеличением уровня доходов.

Ранее сообщили, что в Совфеде предложили штрафовать самокатчиков и велосипедистов за управление в состоянии опьянения, превышение скорости, езду сразу нескольких человек на одном таком транспортном средстве и причинение вреда здоровью. Максимальный размер штрафа, согласно инициативе, составляет 30 тыс. рублей, минимальный – 20 тыс.

опросы штрафы самокаты

Комментарии 2

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Гость

11:12:43 09-10-2023

НИ О ЧЁМ, поскольку реальную опасность представляют и трезвые самокатчики, которые абсолютно не соблюдают правила дорожного движения, систематически нарушая!

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Гость

14:17:09 09-10-2023

Гость (11:12:43 09-10-2023) НИ О ЧЁМ, поскольку реальную опасность представляют и трезвы... Согласен, так и есть! в подавляющей массе правонарушители самокатчики! гоняют по пешеходникам, разгоняя пешеходов, с угрозой наезда!!!!!!!!

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