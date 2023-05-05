Отопительный сезон в Барнауле завершён. Батареи станут холодными с 5 мая

Отопительный сезон в Барнауле официально завершён

05 мая 2023, 13:20, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

Отопление в домах жителей Барнаула начнут отключать с 5 мая. Соответствующее постановление подписал мэр краевой столицы Вячеслав Франк. Таким образом, отопительный сезон в Барнауле завершился, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего отопительный сезон в Барнауле длился 226 дней – с 22 сентября 2022 года по 5 мая 2023 года.

"Внушительная часть работы по отключению отопления остаётся за управляющими компаниями. Им необходимо перевести внутридомовые системы только на горячее водоснабжение", – пояснила СГК в своём телеграм-канале.

С 15 мая СГК начнёт опрессовку – то есть гидравлические испытания системы избыточным давлением путём закачки сжатого воздуха и воды. График гидравлических испытаний СГК опубликовала здесь.

Также в телеграм-канале СГК отметили, что компания переходит к активной стадии перекладок тепловых сетей. Всего в этом году заменят 32 км трубопроводов.

Отметим, что отопление в городе отключается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура на улице держится на уровне +8 градусов по Цельсию. В прошлом году батареи стали холодными в Барнауле после 4 мая.