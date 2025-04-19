Власти взяли на контроль массовую гибель рыбы под Барнаулом
Инцидент произошел в селе Лебяжьем
19 апреля 2025, 08:01, ИА Амител
Надзорные органы и Рыбоохрана взяли на контроль ситуацию с замором рыбы в Лебяжье. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.
"В ближайшее время специалисты надзорных органов произведут забор проб воды и погибшей рыбы для экспертизы", – пишет сообщество.
Ранее Barnaul 22 опубликовал кадры от своего подписчика – на них видно, что на берегу местного озера лежит множество мертвых подросших рыб.
"Уважаемые жители Лебяжьего. Смотрите, что происходит с рыбой. Крупная рыба. Что-то отравляет, может быть, или еще что-то делают", – сказал автор видео.
Он также отметил, что рядом есть дачники и дома местных жителей – он предположил, что в озеро может попадать грязная вода.
09:22:58 19-04-2025
Там каждый год так.
12:45:47 19-04-2025
Рыбок жалко...
13:38:08 19-04-2025
"проснулись"🙄- месяц уже прошёл@@@