Власти взяли на контроль восстановление барнаульского приюта "Бусинка"

Электроснабжение и водопровод в здании, частично пострадавшем от пожара, находятся в рабочем состоянии

11 сентября 2024, 19:02, ИА Амител

Пожар в приюте "Бусинка" / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

Барнаульские власти взяли на контроль восстановление приюта "Бусинка". Пострадавшее от пожара здание посетили сотрудники городского комитета по благоустройству, МКУ "Управление по делам ГО ЧС г. Барнаула" и администрации Железнодорожного района.

Здание приюта повреждено частично. Электроснабжение и водопровод находятся в рабочем состоянии. Обитатели приюта находятся в соседних комнатах.

"Вопрос восстановления поврежденного помещения находится на контроле администрации Железнодорожного района и комитета по благоустройству города", – заявили в муниципальном центре управления.

Напомним, что 10 сентября в "Бусинке" произошел пожар. Более двух часов спасатели эвакуировали "постояльцев" и боролись с огнем.