Власти взяли на контроль восстановление барнаульского приюта "Бусинка"
Электроснабжение и водопровод в здании, частично пострадавшем от пожара, находятся в рабочем состоянии
11 сентября 2024, 19:02, ИА Амител
Барнаульские власти взяли на контроль восстановление приюта "Бусинка". Пострадавшее от пожара здание посетили сотрудники городского комитета по благоустройству, МКУ "Управление по делам ГО ЧС г. Барнаула" и администрации Железнодорожного района.
Здание приюта повреждено частично. Электроснабжение и водопровод находятся в рабочем состоянии. Обитатели приюта находятся в соседних комнатах.
"Вопрос восстановления поврежденного помещения находится на контроле администрации Железнодорожного района и комитета по благоустройству города", – заявили в муниципальном центре управления.
Напомним, что 10 сентября в "Бусинке" произошел пожар. Более двух часов спасатели эвакуировали "постояльцев" и боролись с огнем.
11:27:19 12-09-2024
Вместо того, чтобы "брать на контроль", могли бы денег подкинуть, или материалов... контролёры хреновы.