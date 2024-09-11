Как помочь барнаульскому приюту "Бусинка", где при пожаре погибло девять кошек?
Сотрудники МЧС спасли более 700 животных, которым теперь нужен новый дом
11 сентября 2024, 13:07, ИА Амител
Пожар в приюте "Бусинка" / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul
В Барнауле 10 сентября произошел страшный пожар в приюте для бездомных животных "Бусинка". Более двух часов спасатели эвакуировали "постояльцев" и боролись с огнем. Спасено более 700 животных, но девять кошек погибло. Сам приют очень сильно пострадал.
О том, как можно помочь сгоревшему приюту "Бусинка" и его обитателям, – в материале amic.ru.
1
Что произошло с барнаульским приютом "Бусинка"?
Пожар в приюте для бездомных животных "Бусинка" вспыхнул во вторник, 10 сентября, в 19:45. Причина возгорания пока неизвестна.
Сотрудники пытались самостоятельно потушить огонь, но у них ничего не вышло: рядом были горючие материалы. Поэтому они сразу вызвали пожарных, а также обзвонили всех волонтеров.
Более двух часов сотрудники МЧС тушили пожар и параллельно эвакуировали всех животных.
2
Как спасали животных из горящего приюта?
В стрессовой ситуации животных спасали, как придется, рассказали в приюте. Каких-то переносили в машины или соседнее здание, а кого-то просто выпускали на улицу через окна и двери.
"В первые десять минут удалось выпустить из здания и вынести на руках порядка 50 кошек. Все сильно осложнялось тем, что было много кошек в клетках, и диких. Кого-то просто выпускали на улицу через окна и дверь, кого-то бегом несли в машины и соседнее здание", – отметили в приюте".Как пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего было спасено более 700 животных.
На место также выезжали ветеринары, которые осматривали животных, – некоторым из них понадобилась медицинская помощь.
"Семь кошек в кислородной камере, надышались угарным газом", – рассказали в приюте.Там добавили, что около 20 кошек от страха просто сбежали.
3
Как сильно пострадал при пожаре барнаульский приют "Бусинка"?
Самое страшное – девять кошек спасти не удалось.
"Это огромное горе и потеря для нас, и мы навсегда останемся в глубоком чувстве вины за то, что не успели. Мысли очень сумбурны, очень тяжело собраться после такого потрясения", – сообщило руководство приюта.Материальный ущерб еще предстоит оценить. Сейчас известно, что в приюте обгорели стены и потолок, снесены двери и выбиты окна. Две комнаты пострадали сильнее других. Все помещения покрыты копотью, клетки и поддоны повреждены.
4
Какая помощь нужна барнаульскому приюту "Бусинка"?
Приюту сейчас пригодится любая помощь и поддержка. Животным, которых спасли из страшного пожара, необходим дом. А приюту нужно восстановить помещения, чтобы им было где приютить пушистых постояльцев.
5
Как можно помочь сгоревшему приюту для бездомных животных "Бусинка" в Барнауле?
Любую помощь (и физическую, и финансовую) можно предложить по номеру: 8-913-085-54-49.
13:25:50 11-09-2024
Амик молодец, присоединись! Вместе мы сила !
14:00:11 11-09-2024
Издеваетесь что ли?
Нужно было оставшимися кошками огонь тушить, хоть какая-то польза была бы...
15:05:42 11-09-2024
Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... Какой вы зверь непрактичный.
18:12:57 11-09-2024
Musik (15:05:42 11-09-2024) Какой вы зверь непрактичный.... Точно, зверь!
16:23:54 11-09-2024
Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... Пусть чистые и здоровые сидят в приютах, это мегалучше, чем бегают по городу, в лишаях и блохах; люди потом на обуви могут принести с улицы эту заразу в дом, к маленьким детям. Любители волонтерят в приюте, что тоже очень хорошо, в квартиры кошаков не приносят. Так что я за приюты!
17:49:40 11-09-2024
Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... а от тебя какая польза? может тоже пора того... тушить что-нибудь?
19:45:38 11-09-2024
Элен без ребят (17:49:40 11-09-2024) а от тебя какая польза? может тоже пора того... тушить что-н... И вы тоже зверь - шкурку не попортите!
15:44:53 16-09-2024
Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... Нужно было твоей мамке аборт сделать, всё больше бы по статистике адекватных людей было бы
18:17:31 11-09-2024
Банк получателя отклоняет перевод
19:46:55 11-09-2024
Гость (18:17:31 11-09-2024) Банк получателя отклоняет перевод... Более 600 тыщ только емли разово.
09:04:16 12-09-2024
по этому телефону перевод не проходит
09:53:44 12-09-2024
гость (09:04:16 12-09-2024) по этому телефону перевод не проходит... в соцстеях приюта есть информация о способах перевода