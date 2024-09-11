НОВОСТИПроисшествия

Как помочь барнаульскому приюту "Бусинка", где при пожаре погибло девять кошек?

Сотрудники МЧС спасли более 700 животных, которым теперь нужен новый дом

11 сентября 2024, 13:07, ИА Амител

Пожар в приюте "Бусинка" / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul
Пожар в приюте "Бусинка" / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

В Барнауле 10 сентября произошел страшный пожар в приюте для бездомных животных "Бусинка". Более двух часов спасатели эвакуировали "постояльцев" и боролись с огнем. Спасено более 700 животных, но девять кошек погибло. Сам приют очень сильно пострадал.

О том, как можно помочь сгоревшему приюту "Бусинка" и его обитателям, – в материале amic.ru.

1

Что произошло с барнаульским приютом "Бусинка"?

Пожар в приюте для бездомных животных "Бусинка" вспыхнул во вторник, 10 сентября, в 19:45. Причина возгорания пока неизвестна.
Сотрудники пытались самостоятельно потушить огонь, но у них ничего не вышло: рядом были горючие материалы. Поэтому они сразу вызвали пожарных, а также обзвонили всех волонтеров.
Более двух часов сотрудники МЧС тушили пожар и параллельно эвакуировали всех животных.
2

Как спасали животных из горящего приюта?

В стрессовой ситуации животных спасали, как придется, рассказали в приюте. Каких-то переносили в машины или соседнее здание, а кого-то просто выпускали на улицу через окна и двери.
"В первые десять минут удалось выпустить из здания и вынести на руках порядка 50 кошек. Все сильно осложнялось тем, что было много кошек в клетках, и диких. Кого-то просто выпускали на улицу через окна и дверь, кого-то бегом несли в машины и соседнее здание", – отметили в приюте".Как пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего было спасено более 700 животных.
На место также выезжали ветеринары, которые осматривали животных, – некоторым из них понадобилась медицинская помощь.
"Семь кошек в кислородной камере, надышались угарным газом", – рассказали в приюте.Там добавили, что около 20 кошек от страха просто сбежали.
3

Как сильно пострадал при пожаре барнаульский приют "Бусинка"?

Самое страшное – девять кошек спасти не удалось.
"Это огромное горе и потеря для нас, и мы навсегда останемся в глубоком чувстве вины за то, что не успели. Мысли очень сумбурны, очень тяжело собраться после такого потрясения", – сообщило руководство приюта.Материальный ущерб еще предстоит оценить. Сейчас известно, что в приюте обгорели стены и потолок, снесены двери и выбиты окна. Две комнаты пострадали сильнее других. Все помещения покрыты копотью, клетки и поддоны повреждены.
4

Какая помощь нужна барнаульскому приюту "Бусинка"?

Приюту сейчас пригодится любая помощь и поддержка. Животным, которых спасли из страшного пожара, необходим дом. А приюту нужно восстановить помещения, чтобы им было где приютить пушистых постояльцев.
5

Как можно помочь сгоревшему приюту для бездомных животных "Бусинка" в Барнауле?

Любую помощь (и физическую, и финансовую) можно предложить по номеру: 8-913-085-54-49.

В Барнауле сгорел приют для кошек "Бусинка". Удалось спасти более 700 животных

Более двух часов продолжалась эвакуация питомцев и полное тушение пожара
НОВОСТИПроисшествия
Пожары

Комментарии 12

Avatar Picture
Евгения

13:25:50 11-09-2024

Амик молодец, присоединись! Вместе мы сила !

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:11 11-09-2024

Издеваетесь что ли?
Нужно было оставшимися кошками огонь тушить, хоть какая-то польза была бы...

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:05:42 11-09-2024

Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... Какой вы зверь непрактичный.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:57 11-09-2024

Musik (15:05:42 11-09-2024) Какой вы зверь непрактичный.... Точно, зверь!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:54 11-09-2024

Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... Пусть чистые и здоровые сидят в приютах, это мегалучше, чем бегают по городу, в лишаях и блохах; люди потом на обуви могут принести с улицы эту заразу в дом, к маленьким детям. Любители волонтерят в приюте, что тоже очень хорошо, в квартиры кошаков не приносят. Так что я за приюты!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:49:40 11-09-2024

Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... а от тебя какая польза? может тоже пора того... тушить что-нибудь?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:45:38 11-09-2024

Элен без ребят (17:49:40 11-09-2024) а от тебя какая польза? может тоже пора того... тушить что-н... И вы тоже зверь - шкурку не попортите!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:53 16-09-2024

Гость (14:00:11 11-09-2024) Издеваетесь что ли?Нужно было оставшимися кошками огонь ... Нужно было твоей мамке аборт сделать, всё больше бы по статистике адекватных людей было бы

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:31 11-09-2024

Банк получателя отклоняет перевод

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:55 11-09-2024

Гость (18:17:31 11-09-2024) Банк получателя отклоняет перевод... Более 600 тыщ только емли разово.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:04:16 12-09-2024

по этому телефону перевод не проходит

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья

09:53:44 12-09-2024

гость (09:04:16 12-09-2024) по этому телефону перевод не проходит... в соцстеях приюта есть информация о способах перевода

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров