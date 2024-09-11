Как помочь барнаульскому приюту "Бусинка", где при пожаре погибло девять кошек?

Сотрудники МЧС спасли более 700 животных, которым теперь нужен новый дом

11 сентября 2024, 13:07, ИА Амител

Пожар в приюте "Бусинка" / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

В Барнауле 10 сентября произошел страшный пожар в приюте для бездомных животных "Бусинка". Более двух часов спасатели эвакуировали "постояльцев" и боролись с огнем. Спасено более 700 животных, но девять кошек погибло. Сам приют очень сильно пострадал.

О том, как можно помочь сгоревшему приюту "Бусинка" и его обитателям, – в материале amic.ru.

1 Что произошло с барнаульским приютом "Бусинка"? Пожар в приюте для бездомных животных "Бусинка" вспыхнул во вторник, 10 сентября, в 19:45. Причина возгорания пока неизвестна. Сотрудники пытались самостоятельно потушить огонь, но у них ничего не вышло: рядом были горючие материалы. Поэтому они сразу вызвали пожарных, а также обзвонили всех волонтеров. Более двух часов сотрудники МЧС тушили пожар и параллельно эвакуировали всех животных.

2 Как спасали животных из горящего приюта? В стрессовой ситуации животных спасали, как придется, рассказали в приюте. Каких-то переносили в машины или соседнее здание, а кого-то просто выпускали на улицу через окна и двери. "В первые десять минут удалось выпустить из здания и вынести на руках порядка 50 кошек. Все сильно осложнялось тем, что было много кошек в клетках, и диких. Кого-то просто выпускали на улицу через окна и дверь, кого-то бегом несли в машины и соседнее здание", – отметили в приюте". Как пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего было спасено более 700 животных. На место также выезжали ветеринары, которые осматривали животных, – некоторым из них понадобилась медицинская помощь. "Семь кошек в кислородной камере, надышались угарным газом", – рассказали в приюте. Там добавили, что около 20 кошек от страха просто сбежали.

3 Как сильно пострадал при пожаре барнаульский приют "Бусинка"? Самое страшное – девять кошек спасти не удалось. "Это огромное горе и потеря для нас, и мы навсегда останемся в глубоком чувстве вины за то, что не успели. Мысли очень сумбурны, очень тяжело собраться после такого потрясения", – сообщило руководство приюта. Материальный ущерб еще предстоит оценить. Сейчас известно, что в приюте обгорели стены и потолок, снесены двери и выбиты окна. Две комнаты пострадали сильнее других. Все помещения покрыты копотью, клетки и поддоны повреждены.

4 Какая помощь нужна барнаульскому приюту "Бусинка"? Приюту сейчас пригодится любая помощь и поддержка. Животным, которых спасли из страшного пожара, необходим дом. А приюту нужно восстановить помещения, чтобы им было где приютить пушистых постояльцев.