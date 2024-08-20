Вместо 16 автобусов всего пять. В Барнауле пожаловались на работу маршрута № 77

Направление обслуживают сразу два перевозчика, однако вдвоем им не удается набрать требуемое число машин

20 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Маршрут № 77 / Фото: vk.com/transport_brn

Читатель amic.ru пожаловался на работу маршрута № 77 в Барнауле. По словам подписчика, который обратился в редакцию в будний день на линию выходят лишь пять машин, тогда как должно быть 16.

Маршрут обслуживают сразу два перевозчика. 19 августа на маршрут утром вышло лишь пять машин — три от одного предприятия, еще два от другого. Днем на линии и вовсе осталось лишь три машины.

"Почему администрация не предпринимает никаких мер? Ведь недовыпуск составляет три раза. Хочу обратить внимание на то, что после 19:00 маршрут уже не функционирует", — пишет читатель.

Раньше проблему помогал решить маршрут №205, однако стоимость проезда там выросла до 40 рублей. В результате пассажирам приходится переплачивать.