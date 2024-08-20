Вместо 16 автобусов всего пять. В Барнауле пожаловались на работу маршрута № 77
Направление обслуживают сразу два перевозчика, однако вдвоем им не удается набрать требуемое число машин
20 августа 2024, 08:14, ИА Амител
Читатель amic.ru пожаловался на работу маршрута № 77 в Барнауле. По словам подписчика, который обратился в редакцию в будний день на линию выходят лишь пять машин, тогда как должно быть 16.
Маршрут обслуживают сразу два перевозчика. 19 августа на маршрут утром вышло лишь пять машин — три от одного предприятия, еще два от другого. Днем на линии и вовсе осталось лишь три машины.
"Почему администрация не предпринимает никаких мер? Ведь недовыпуск составляет три раза. Хочу обратить внимание на то, что после 19:00 маршрут уже не функционирует", — пишет читатель.
Раньше проблему помогал решить маршрут №205, однако стоимость проезда там выросла до 40 рублей. В результате пассажирам приходится переплачивать.
08:20:50 20-08-2024
Так администрация города и края закупила 40 автобусов и судя по всему частники им не нужны. 65 4-5 автобусов и последний с Восточного в 18.56, а потом не надо ни кому и ни куда. дома сидите или такси . 75-4 автобуса, 80-3 автобуса . 29-закрыли, не нужны и закрытые маршруты 17,19. Как там еще 24- ходит?
08:22:33 20-08-2024
77 отказывается доезжать до реабилитационного центра Журавлики, а ведь там дети-инвалиды , как Томенко в прошлом году с Оськиной похвалялись , всё сдулись?
08:22:41 20-08-2024
Чё вам опять не так?
08:38:17 20-08-2024
А где 24 маршрут?
09:19:42 20-08-2024
а с 1 сентября такси опять подорожает...
09:20:46 20-08-2024
Та техника, что выезжает на маршрут "автобусами" может называться с большой натяжкой.
Если кто-то вдруг неожиданно решит проверить её состояния.
Удивлений будет больше, чем от отсутствующих терминалов и бумажек с номерами для переводов
09:22:41 20-08-2024
это не автобусы, это маршрутки
10:02:52 20-08-2024
Давно пора организовать муниципальный автобусный парк! И закрыть эти все частные лавочки. Как это планирует сделать в республике Алтай Турчак.
10:17:32 20-08-2024
Когда на городских маршрутах появятся настоящие комфортные и вместительные автобусы, а не этот грязный и тесный железный хлам? Барнаул - город с самой отвратительной организацией работы общественного транспорта. Хуже может быть только его полное отсутствие
10:24:08 20-08-2024
Чучмек (10:17:32 20-08-2024) Когда на городских маршрутах появятся настоящие комфортные и... Вероятно впервые соглашусь с вами. ОТ в Барнауле - дно днищенское, уровень колхозного райцентра.
10:27:00 20-08-2024
Администрация города обманывает о проведении торгов............как провели два года назад, так и закончилось это действие.
10:37:49 20-08-2024
С 51 маршрутом аналогичная история
11:02:11 20-08-2024
В торгах условия работы такие прописываются, на которые никто не идет, кроме уже сегодня работающих. и получается замкнутый круг - новые перевозчики не приходят, а старые работают плохо...
11:14:08 20-08-2024
Дело Шеломенцева живет.
11:43:20 20-08-2024
Гость (11:14:08 20-08-2024) Дело Шеломенцева живет.... и процветает
12:05:37 20-08-2024
Пересадить всю администрацию города на ОТ, автопарк администрации отправить на нужды СВО. Несогласных на Колыму. А.Воронова обязать ездить на работу на ОТ, за опоздания штрафы, за систематические - выгнать с волчьим билетом. Почему молчит Бастрыкин? Где систематические посадки чиновников за разгильдяйство?
20:25:36 20-08-2024
Ну и правильно, что водители все увольняются! На грузовиках больше платят!
20:28:32 20-08-2024
Я вынуждена на протяжении 8 месяцев ездить на 77, и скажу что это настоящее издевательство над людьми. Единственный транспорт , который идет на Ляпидевского 1. А люди еще же приезжают в больницу не местные, с деревень, которые не могут уехать с вокзала до больницы. Эти мини газельки просто битком. Каждое утро наблюдаю как людям в тесноте и в духоте становится плохо, но они не выходят, тк знают что потом они не уедут. Я бы очень хотела, чтоб то начальство, которое "рулит" этим маршрутом, каждый день икало до потери сознания.....