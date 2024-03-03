Утром и вечером из Канатного проезда не уехать

03 марта 2024, 19:59, ИА Амител

Общественный транспорт Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на работу маршрута № 77, сообщает Barnaul 22.

"К нам в Канатный проезд ходит один маршрут, который не дождешься утром, в него невозможно залезть. А вечером и вовсе не дождешься", – рассказала она.

Женщина добавила, что по данным онлайн-ресурсов, на маршруте вечером 2 марта были всего две газели. Она призвала власти принять меры по решению проблемы.