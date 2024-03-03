Жительница Барнаула пожаловалась на работу маршрута № 77
Утром и вечером из Канатного проезда не уехать
03 марта 2024, 19:59, ИА Амител
Общественный транспорт Фото: amic.ru
Жительница Барнаула пожаловалась на работу маршрута № 77, сообщает Barnaul 22.
"К нам в Канатный проезд ходит один маршрут, который не дождешься утром, в него невозможно залезть. А вечером и вовсе не дождешься", – рассказала она.
Женщина добавила, что по данным онлайн-ресурсов, на маршруте вечером 2 марта были всего две газели. Она призвала власти принять меры по решению проблемы.
21:50:41 03-03-2024
В 50, 58, 54 газель утром в 7 утра сесть невозможно, они либо не останавливаются, либо полные народу, что войти не удаётся!. Власти города не видят эту проблему или не хотят видеть.!
09:28:10 04-03-2024
Ольга (21:50:41 03-03-2024) В 50, 58, 54 газель утром в 7 утра сесть невозможно, они либ... Ну почему же - видят. Скоро опять начнут штрафовать водителей за перегруз пассажиров.
23:06:45 03-03-2024
А зачем большой автобус маршрута "4" заменили на микрик "77"?
08:58:35 04-03-2024
Зато эНтот 77 днем пустой ходит - ответят в админиСрации. А жалобщикам один совет - молчать! Вот жаловались на 17,19,29 маршруты - и Хде они.......в рифму думать только и осталось
09:40:16 04-03-2024
Эту проблему с транспортом в г. Барнауле давно пора озвучить в СК напрямую Бастрыкину.
10:44:47 04-03-2024
вчера в 21:20 стояли с пожилой мамой и тяжелой сумкой на остановке "Россия", нужно было уехать на Строителей. кроме нас на остановке стояло человек 20-25, в том числе и дети. подъехала 20-ка, открыл двери, выпустил пассажира, закрыл двери у всех перед носом и спокойно уехал! это что за твари управляет городским транспортом и откуда они взялись?!
12:54:33 04-03-2024
Элен без ребят (10:44:47 04-03-2024) вчера в 21:20 стояли с пожилой мамой и тяжелой сумкой на ост... Значит отработал и в гараж едет
13:08:29 04-03-2024
Читатель (12:54:33 04-03-2024) Значит отработал и в гараж едет... отработал в центре города?
12:52:42 04-03-2024
Гость (09:40:16 04-03-2024) Эту проблему с транспортом в г. Барнауле давно пора озвучить... Что Бастрыкин за руль сядет? Водителей нет!
13:55:43 04-03-2024
Читатель (12:52:42 04-03-2024) Что Бастрыкин за руль сядет? Водителей нет!... И куда же это они подевались, не подскажете?