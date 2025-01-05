Алтайское Минсоцзащиты поможет инвалиду без паспорта, о котором рассказали в соцсетях

Мужчине окажут всю необходимую помощь и предложат место в приюте

05 января 2025, 13:37, ИА Амител

Александр Ананьев / Фото: скриншот из видео в сообществе "Черное и Белое Барнаул"

В Министерстве социальной защиты Алтайского края отреагировали на публикацию в соцсетях информации о мужчине с инвалидностью, который живет в небольшом селе без документов. В комментариях под постом в Telegram-канале amic.ru пресс-служба ведомства сообщила, что в ближайшее время к пожилому человеку отправится мобильная бригада.

Напомним, днем ранее в соцсетях появился крик о помощи. Неравнодушная жительница края рассказала о 64-летнем Александре Ананьеве из села Тулата Чарышского района. У мужчины инвалидность, но при этом нет никаких документов, так что оформить положенную ему пенсию он не может.

В опубликованном видео женщина показала, что мужчина ютится в небольшой комнатке деревенского дома, находящегося в плачевном состоянии. Несмотря на проблемы со здоровьем, он подрабатывает, чтобы купить себе хлеб.

"Ситуация взята на контроль. По адресу проживания Александра Ивановича будет направлена мобильная бригада специалистов управления соцзащиты и комплексного центра. Они окажут пожилому человеку адресную социальную помощь, в том числе будет предложено размещение в стационарном учреждении социального обслуживания", – отреагировали на информацию в Минсоцзащиты. В ведомстве призвали всех жителей региона не проходить мимо чужой беды. Если вы знаете человека, который находится в социально опасном положении, сообщить об этом можно по телефону "Соседской помощи" – 8 (3852) 27-36-01.