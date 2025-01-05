Алтайское Минсоцзащиты поможет инвалиду без паспорта, о котором рассказали в соцсетях
Мужчине окажут всю необходимую помощь и предложат место в приюте
05 января 2025, 13:37, ИА Амител
В Министерстве социальной защиты Алтайского края отреагировали на публикацию в соцсетях информации о мужчине с инвалидностью, который живет в небольшом селе без документов. В комментариях под постом в Telegram-канале amic.ru пресс-служба ведомства сообщила, что в ближайшее время к пожилому человеку отправится мобильная бригада.
Напомним, днем ранее в соцсетях появился крик о помощи. Неравнодушная жительница края рассказала о 64-летнем Александре Ананьеве из села Тулата Чарышского района. У мужчины инвалидность, но при этом нет никаких документов, так что оформить положенную ему пенсию он не может.
В опубликованном видео женщина показала, что мужчина ютится в небольшой комнатке деревенского дома, находящегося в плачевном состоянии. Несмотря на проблемы со здоровьем, он подрабатывает, чтобы купить себе хлеб.
"Ситуация взята на контроль. По адресу проживания Александра Ивановича будет направлена мобильная бригада специалистов управления соцзащиты и комплексного центра. Они окажут пожилому человеку адресную социальную помощь, в том числе будет предложено размещение в стационарном учреждении социального обслуживания", – отреагировали на информацию в Минсоцзащиты. В ведомстве призвали всех жителей региона не проходить мимо чужой беды. Если вы знаете человека, который находится в социально опасном положении, сообщить об этом можно по телефону "Соседской помощи" – 8 (3852) 27-36-01.
15:22:07 05-01-2025
Спасибо!
17:48:23 05-01-2025
Гость (15:22:07 05-01-2025) Спасибо!... На ваши налоги - да завсегда пжалста.
19:05:45 05-01-2025
Если какие-то соц службы читают , помогите деду бездомному, сидит на молодежной - социалистическом на картонке каждый день , кровью сердце обливается при виде его , неужели нет никаких служб для людей в его положении ?
22:19:56 05-01-2025
Гость (19:05:45 05-01-2025) Если какие-то соц службы читают , помогите деду бездомному, ... Позвони в соцзащиту района. Обязательно помогут. Соцзащита работает очень хорошо!