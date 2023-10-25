Рассказываем, куда можно поехать отдыхать на рождественские каникулы и сколько это будет стоить

25 октября 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Несмотря на то, что до новогодних праздников еще больше двух месяцев, места во многих хороших отелях Таиланда уже закончились. И рассчитывать на горящие путевки в этой или другой стране, где в период зимних каникул стоит купальный сезон, не приходится, сообщила amic.ru руководитель турагентства "100 дорог" Евгения Беспалова. Какие направления наиболее популярны у жителей Алтайского края и сколько стоит провести Новый год на море, читайте на amic.ru.

Какие направления для новогодних каникул популярны у жителей Алтайского края?

Жители Алтайского края активнее всего бронируют на новогодние каникулы путевки в Таиланд и Вьетнам, рассказывает Евгения Беспалова. Пользуются популярностью также Египет, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты. Чтобы отправиться в отпуск, барнаульцам придется сначала добраться до аэропорта Толмачево, так как из столицы Алтайского края в этом году никаких международных рейсов нет.

Горящих путевок на Новый год мы не ждем: рейсы грузятся хорошо, так как их не так много. Сейчас мы уже наблюдаем, например, что многие хорошие отели на зимние каникулы в Таиланде уже в стопе. В идеале спланировать поездку и оплатить тур нужно за три-четыре месяца до высокого сезона: в это время цены самые доступные", – отмечает собеседница агентства.

Хотя и сэкономить тоже можно. Например, Турция, куда массово летом летели россияне, в несезон особым спросом не пользуется, рассказывает эксперт, поэтому и цены будут ниже. Зимой искупаться в море не получится, но можно будет побывать на экскурсиях, прогуляться по набережной, заняться яхтингом или покататься на горных лыжах, а также посетить spa-центры.

"Изначально туроператоры продлили полетную программу на зиму, и из Новосибирска были запланированы чартерные рейсы, но спрос на Турцию был минимальный, и их сняли. Сейчас из Новосибирска до Антальи можно улететь только на регулярном рейсе, который выполняет один раз в неделю авиакомпания S7", – рассказывает Евгения Беспалова.

Алтайские туристы, которым хочется экзотики, выбирают для отдыха Малайзию, Индонезию. Правда, добираться туда придется через Бангкок. На Мальдивы и Сейшелы часть туристов на Новый год будут добираться через Дубай.

"При желании с пересадками новогодние каникулы возможно провести в любой точке мира. Но цены на билеты, естественно, будут выше. И чем ближе к праздникам, тем сильнее они растут. Кроме того, есть и сложности стыковочных перелетов. Поэтому в первую очередь мы рекомендуем все-таки рассматривать рейсы с вылетом из России", – говорит эксперт.

А сколько стоят заграничные туры?

Евгения Беспалова отмечает, что цены на отдых в ноябре и декабре приемлемые, а начиная с января и дальше наблюдается рост. Причем прибавка происходит практически ежедневно. Максимальные цены на туры установились на февраль.

"Что касается ОАЭ, там самый дорогой отдых в ноябре, а дальше идет небольшой спад цены. Туристам с маленькими детьми на Новый год можно рассмотреть для отдыха регион Као Лак в Таиланде. В отличие от Пхукета там практически все отели расположены на первой линии, и цены на проживание значительно ниже, чем в средствах размещения такого уровня на Пхукете", – отмечает эксперт.

Цены на одного человека при размещении в двухместном номере отеля минимальной категории, включая авиаперелет из Новосибирска, трансфер и медстраховку:

Таиланд (Пхукет)

28 декабря на 12 ночей – от 150 000 руб.

31 декабря на 6 ночей – от 158 000 руб.

3 января на 6 ночей – от 170 000 руб.

5 января на 9 ночей – от 117 000 руб.

Таиланд (Паттайя)

29 декабря на 10 ночей – от 135 000 руб.

31 декабря на 7 ночей – от 133 000 руб.

2 января на 6 ночей – от 126 000 руб.

ОАЭ

27 декабря на 9 ночей – от 107 000 руб.

28 декабря на 7 ночей – от 95 000 руб.

30 декабря на 7 ночей – от 102 000 руб.

3 января на 6 ночей – от 92 000 руб.

4 января на 9 ночей – от 97 000 руб.

Шри-Ланка

25 декабря на 9 ночей – от 133 000 руб.

31 декабря на 9 ночей – от 147 000 руб.

4 января на 10 ночей – от 124 000 руб.

Египет (Хургада)

3 января на 10 ночей – от 115 000 руб.

Вьетнам (о. Фукок)

30 декабря на 6 ночей – от 178 000 руб.

30 декабря на 10 ночей – от 170 000 руб.

3 января на 6 ночей – от 156 000 руб.

3 января на 9 ночей – от 149 000 руб.

В некоторых отелях есть обязательная доплата за новогодний ужин