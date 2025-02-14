Вместо гаражей. Восьмиэтажный ЖК с подземным паркингом построят в "низком" центре Барнаула
У планируемой многоэтажки может появиться аналогичный "сосед"
14 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Дом на 80 квартир запроектировали на ул. Пролетарской, 190 (на углу ул. Пролетарской и ул. Челюскинцев). Проект ЖК представил на градсовете 13 февраля архитектор Владимир Золотов. Участок сформировали после сноса частных домов и гаражей. При этом рядом с площадкой есть еще свободная земля, которую девелопер планирует приобрести. В будущем здесь также могут построить многоэтажку.
Главные акценты
Планируемый объект разместят в "пестром" окружении: по соседству расположены и многоквартирные дома разного периода строительства, и частный сектор (буквально через дорогу), и административные здания. Инвестор проекта – предприниматель Евгений Прокудин (он учредитель компании "МеридианСтрой").
Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"
Как отметил Владимир Золотов, при разработке эскизов авторы учитывали архитектуру и стилистику соседних многоквартирных домов, построенных (или облицованных) кирпичом. Этот материал решили использовать и в новом проекте.
"Цветовое решение выполнено в увязке с существующим 14-16-этажным зданием (ЖК на ул. Партизанской, 203. – Прим. ред.). Оно кирпичное, с элементами штукатурки. Планируемый дом является частью общего жилого пространства по ул. Пролетарской и ул. Челюскинцев. Двор у домов (ЖК на ул. Пролетарской, 190, и ул. Партизанской, 203. – Прим. ред.) общий, большой, светлый", – сказал архитектор.
Под зданием запроектирована парковка на 32 машино-места, в цокольном этаже – помещения общественного назначения.
Как отметил Владимир Золотов, дом расположен в удалении от красной линии, но рядом есть свободная площадка, и сейчас заказчик занимается приобретением этого участка.
"Если получится, рядом построят еще одно здание", – сообщил Владимир Золотов.
Дом в яме
Перспективный объект расположен в непростом месте – в низине, отметили члены градсовета. Из-за этого двор дома может топить талыми и дождевыми водами.
"Предусмотрены ли ливневые канализации, ливнеприемники? Участок находится в яме. Когда строили объект на ул. Партизанской, техусловия, насколько я в курсе, по отводу ливневых вод были изменены, и сейчас на этом участке возникают серьезные проблемы", – заметила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района Ольга Лубенец.
"Я в курсе, мы обсуждали этот вопрос. На ул. Пролетарской находится ливнеприемный колодец, и заказчик получил техусловия на его использование", – сообщил Владимир Золотов.
Однако ответ не устроил архитектора Сергея Боженко. Он отметил, что дом, расположенный восточнее, находится значительно ниже проектируемого. И между участками должна появиться подпорная стенка, но она лишь усугубит ситуацию.
"Там всегда будет снеговой "мешок", сугроб. Проблему с водоотводом мы не решим, пока не будет заново сделан проект по инженерной подготовке дома", – сказал эксперт.
Деревья в контейнерах
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров поинтересовался, почему авторы для облицовки первых этажей ЖК использовали штукатурку, а не более практичные материалы. Владимир Золотов сообщил, что это решение можно изменить:
"Более дорогие и износостойкие антивандальные материалы обсуждались, но так как окружением является "силикатная" облицовка, остановились на таком решении: частично – керамический кирпич, частично – крашеный силикатный. Если градсовет порекомендует первые этажи облицевать, мы, как авторы проекта, будем за. В этом случае используем керамическую плитку под кирпич".
Андрея Федорова еще заинтересовали рендеры, на которых вдоль дома в контейнерах высажены деревья. Архитектор объяснил: это стационарные элементы (их не убирают на зиму), под которыми нет асфальта.
Проект ЖК на ул. Пролетарской, 190 / Фото: "Мастерская Золотова"
"Такое решение допускает не только высадку кустарниковых растений, но и крупномеров", – сказал Золотов.
В целом дом понравился комиссии, и проект согласовали. Авторам лишь рекомендовали решить вопрос с ливневой канализацией и сдвинуть здание вглубь участка, чтобы сохранить существующую линию застройки.
09:34:07 14-02-2025
Когда у барнаульских архитекторов появится запрос на индивидуальность? Абсолютно одинаковые коробки
10:03:38 14-02-2025
Уже остановите Золотова, ну совсем город превращают в убожество.
12:13:05 14-02-2025
Гость (10:03:38 14-02-2025) Уже остановите Золотова, ну совсем город превращают в убожес... Где вы убогость то заметили? Гости города всегда обращают внимание на то, как быстро Барнаул становится красивым. Как много строится красивых, современных ЖК. Вам бы для начала в себе разобраться.
14:00:40 14-02-2025
Гость (12:13:05 14-02-2025) Где вы убогость то заметили? Гости города всегда обращают вн... Гости города ещё 15 лет назад радовались, что Барнаул тихий, зеленый город с довольно неплохим ОТ. Да и жители радовались. А если ваши гости из Кытманово, то неудивительно, что здание более 5 этажей для них в диковинку.
16:48:55 14-02-2025
Гость (14:00:40 14-02-2025) Гости города ещё 15 лет назад радовались, что Барнаул тихий,... Чемодан, вокзал. Если тебе что не нравится.
Город стал обновляться. Старые развалюхи сносятся.
12:19:01 15-02-2025
Гость (16:48:55 14-02-2025) Чемодан, вокзал. Если тебе что не нравится.Город стал об... солнышко, это таким как ты чемодан, вокзал пора. Да, развалюхи сносятся, но на их месте появляются многоэтажные развалюхи с фасадами вырвиглаз. Что добавляет нагрузку на старенькую советскую инфраструктуру. Вам, понаехавшим, этого не понять
22:35:52 14-02-2025
Гость (12:13:05 14-02-2025) Где вы убогость то заметили? Гости города всегда обращают вн... это ккие-то странные старикашки или конкуренты, серьезно. не обращайте внимания
10:10:00 14-02-2025
А дороги там не планируют расширять?
11:57:39 14-02-2025
Гость (10:10:00 14-02-2025) А дороги там не планируют расширять? ... А зачем? Тогда же меньше человейников влезет. Дороги расширите - ещё и общественный транспорт в ту сторону захотите ...
11:55:37 14-02-2025
Изуродовали весь город этими человейниками-когда подумают о красоте ,а не о деньгах,стройте малоэтажное строительство,но никак ни эти убогие общаги
07:21:01 15-02-2025
Кати (11:55:37 14-02-2025) Изуродовали весь город этими человейниками-когда подумают о ... Малоэтажное строительство в центре города, а что так где то практикуется?
11:59:43 14-02-2025
Гость (10:10:00 14-02-2025) А дороги там не планируют расширять? ... Дороги,тротуары,школы,больницы это достояние прошлого,сейчас строится только на деньги ипотечников без ,,излишеств’
22:37:11 14-02-2025
класс. красота польза прочность, ага