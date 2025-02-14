Вместо гаражей. Восьмиэтажный ЖК с подземным паркингом построят в "низком" центре Барнаула

У планируемой многоэтажки может появиться аналогичный "сосед"

14 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Пролетарской, 190 / Фото: "Мастерская Золотова"

Дом на 80 квартир запроектировали на ул. Пролетарской, 190 (на углу ул. Пролетарской и ул. Челюскинцев). Проект ЖК представил на градсовете 13 февраля архитектор Владимир Золотов. Участок сформировали после сноса частных домов и гаражей. При этом рядом с площадкой есть еще свободная земля, которую девелопер планирует приобрести. В будущем здесь также могут построить многоэтажку.

Главные акценты

Планируемый объект разместят в "пестром" окружении: по соседству расположены и многоквартирные дома разного периода строительства, и частный сектор (буквально через дорогу), и административные здания. Инвестор проекта – предприниматель Евгений Прокудин (он учредитель компании "МеридианСтрой").

Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"

Как отметил Владимир Золотов, при разработке эскизов авторы учитывали архитектуру и стилистику соседних многоквартирных домов, построенных (или облицованных) кирпичом. Этот материал решили использовать и в новом проекте.

"Цветовое решение выполнено в увязке с существующим 14-16-этажным зданием (ЖК на ул. Партизанской, 203. – Прим. ред.). Оно кирпичное, с элементами штукатурки. Планируемый дом является частью общего жилого пространства по ул. Пролетарской и ул. Челюскинцев. Двор у домов (ЖК на ул. Пролетарской, 190, и ул. Партизанской, 203. – Прим. ред.) общий, большой, светлый", – сказал архитектор.

Под зданием запроектирована парковка на 32 машино-места, в цокольном этаже – помещения общественного назначения.

Как отметил Владимир Золотов, дом расположен в удалении от красной линии, но рядом есть свободная площадка, и сейчас заказчик занимается приобретением этого участка.

"Если получится, рядом построят еще одно здание", – сообщил Владимир Золотов.

Дом в яме

Перспективный объект расположен в непростом месте – в низине, отметили члены градсовета. Из-за этого двор дома может топить талыми и дождевыми водами.

"Предусмотрены ли ливневые канализации, ливнеприемники? Участок находится в яме. Когда строили объект на ул. Партизанской, техусловия, насколько я в курсе, по отводу ливневых вод были изменены, и сейчас на этом участке возникают серьезные проблемы", – заметила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района Ольга Лубенец.

"Я в курсе, мы обсуждали этот вопрос. На ул. Пролетарской находится ливнеприемный колодец, и заказчик получил техусловия на его использование", – сообщил Владимир Золотов.

Однако ответ не устроил архитектора Сергея Боженко. Он отметил, что дом, расположенный восточнее, находится значительно ниже проектируемого. И между участками должна появиться подпорная стенка, но она лишь усугубит ситуацию.

"Там всегда будет снеговой "мешок", сугроб. Проблему с водоотводом мы не решим, пока не будет заново сделан проект по инженерной подготовке дома", – сказал эксперт.

Деревья в контейнерах

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров поинтересовался, почему авторы для облицовки первых этажей ЖК использовали штукатурку, а не более практичные материалы. Владимир Золотов сообщил, что это решение можно изменить:

"Более дорогие и износостойкие антивандальные материалы обсуждались, но так как окружением является "силикатная" облицовка, остановились на таком решении: частично – керамический кирпич, частично – крашеный силикатный. Если градсовет порекомендует первые этажи облицевать, мы, как авторы проекта, будем за. В этом случае используем керамическую плитку под кирпич".

Андрея Федорова еще заинтересовали рендеры, на которых вдоль дома в контейнерах высажены деревья. Архитектор объяснил: это стационарные элементы (их не убирают на зиму), под которыми нет асфальта.

Проект ЖК на ул. Пролетарской, 190 / Фото: "Мастерская Золотова"

"Такое решение допускает не только высадку кустарниковых растений, но и крупномеров", – сказал Золотов.

В целом дом понравился комиссии, и проект согласовали. Авторам лишь рекомендовали решить вопрос с ливневой канализацией и сдвинуть здание вглубь участка, чтобы сохранить существующую линию застройки.