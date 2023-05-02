Вместо старого и ветхого ДК на Новосилактном построят новый Центр культуры

По словам специалистов, старое здание Центра культуры нет смысла ремонтировать

02 мая 2023, 18:30, ИА Амител

Центр культуры и досуга в микрорайоне Новосиликатный / Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Власти Барнаула решили снести Центр культуры и досуга в микрорайоне Новосиликатный, где в апреле 2023 года частично обрушилась обшивка потолка. Вместо него на этом же месте – на улице Фестивальной, 1, – построят новое здание. Такое распоряжение отдал глава Барнаула Вячеслав Франк, который провёл выездное совещание на месте аварийного объекта.

Что случилось с Центром культуры?

В начале апреля 2023 года в зрительном зале Центра частично обрушилась обшивка потолка.

После аварии здание обследовала специализированная организация. Эксперты пришли к выводу, что причиной обрушения потолочного перекрытия стал значительный физический износ строения. Настолько серьёзный, что проводить капитальный ремонт в нём нецелесообразно.

Центр культуры и досуга в микрорайоне Новосиликатный/ Фото Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Где после аварии занимаются творческие коллективы?

Часть творческих коллективов перевели заниматься в клуб в посёлке Лесном, сообщила директор учреждения Ольга Федотова.

Ещё девять организаций, в которых занимается порядка 130 человек, переведены в здание частного центра развития "Березник" по ул. Новосибирской, 16а. Здесь для них арендованы помещения, пояснила Федотова.

Занятия коллективов Центра культуры/ Фото Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Что будет с Центром теперь?

Старое и ветхое здание бывшего уже Центра снесут, а вместо него построят новое и современное. Об этом сообщил Вячеслав Франк.

"Непригодное для дальнейшего использования здание на Фестивальной будем сносить и строить новое. Дал поручение главе администрации Индустриального района и комитету по архитектуре проработать возможность возведения досугового центра на существующем земельном участке или каком-то другом. Это должно быть современное архитектурное здание с оборудованием. Проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнёрства", – сказал глава города.

Глава города Вячеслав Франк/ Фото Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

А когда построят новое здание?

Пока неизвестно. Глава города отметил, что на данный момент говорить о сроках строительства ДК пока рано. "Но однозначно новый досуговый центр на Новосиликатном появится, поскольку его востребованность среди жителей очень высока", – подчеркнул он.

Фото Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

А насколько востребован ДК в Новосиликатном?

Очень востребован. Сейчас в Центре работают вокальные и хореографические коллективы, которые посещают около 270 детей и взрослых, сообщила Ольга Федотова. Здесь проводят разные тематические мероприятия, выставки, а также праздничные программы и отчётные концерты коллективов, собрания общественников.

"Зрительный зал, рассчитанный на 150 мест, во время мероприятий часто бывает заполнен полностью", – сообщила Федотова.

По её словам, жители микрорайона очень надеются, что без Центра культуры и досуга не останутся.