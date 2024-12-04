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Внебрачная дочь Жириновского заменит отца в списке кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Не исключено, что женщина окажется в верхней части предвыборного партсписка

04 декабря 2024, 09:56, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru
Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом пишет "Ъ".

По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислава Наумова, сейчас в партии стартовала программа развития избранных в 2024 году. Политическая организация начнет формировать списки кандидатов в регионах, и он уверен, что среди них будет Боцан-Харченко. Как отметили собеседники, осведомленные о положении дел в партии, не исключено, что дочь покойного политика окажется в верхней части предвыборного партсписка.

Анастасия Боцан-Харченко (в девичестве Петрова) – внебрачная дочь Жириновского. Она родилась в 1983 году, политик долгое время не рассказывал о ее существовании. Сама Анастасия не была публичным человеком, а потому о ней практически ничего неизвестно. Помимо политической деятельности она занималась наукой.

Владимир Жириновский

Комментарии 11

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Гость

10:14:24 04-12-2024

Самое смешное что они там все такие. Ярые поборники морали, скреп и традиций, а у самих по нескольку жен, любовниц и внебрачный детей. Раньше это назвалось лицемерием.

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Гость

13:03:06 04-12-2024

Гость (10:14:24 04-12-2024) Самое смешное что они там все такие. Ярые поборники морали, ...
Разве это лицемерие? Это называлось совсем иначе. Хотелось бы, чтобы огласили весь список внебрачных детей этого ходуна. Ну так, чтобы знать будущих депутатов госдумы от лдпр

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Гость

13:07:29 04-12-2024

Гость (13:03:06 04-12-2024) Разве это лицемерие? Это называлось совсем иначе. Хотело... В вашем ЕдРе по спискам проходит намного больше всякого ....

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Гость

13:18:25 04-12-2024

Гость (13:07:29 04-12-2024) В вашем ЕдРе по спискам проходит намного больше всякого .......
Не могу не согласиться. Кстати, едро согласовывает вам и остальным процент участия в думе. Так что, не плюйте в колодец, а то других клоунов найдут

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Гость

10:34:49 04-12-2024

Мда, ушел Жириновский и от ЛДПР ничего не осталось - ни мыслей, ни лица, ни своего мнения, лишь надувание щек на фоне полной несостоятельности, и этот стрёмный пиар-ход только отчетливее всё демонстрирует.

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Гость

14:46:16 04-12-2024

Гость (10:34:49 04-12-2024) Мда, ушел Жириновский и от ЛДПР ничего не осталось -

А чем же была примечательна эта партия во времена Жириновского? Ну, кроме его высказываний, конечно.

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Гость

10:52:58 04-12-2024

А он ее хоть признал, а то так любой может назвать себя внебрачным ребенком.

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Мусик

11:19:11 04-12-2024

Гость (10:52:58 04-12-2024) А он ее хоть признал, а то так любой может назвать себя внеб... Боцан-Харченко.
в такой толлчее...

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Гость

11:34:39 04-12-2024

Опасный прецедент, однако. Дальше даже думать боюсь.

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Свирепый Чарли

11:55:57 04-12-2024

Ждем-с появление детей депутата Жириновского. Прецедент в виде детей лейтенанта Шмидта имеется. Не нуачё.

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Светлана

12:50:05 04-12-2024

А какое у неё образование?
Или "пропуск" в самые высокие эшелоны власти только имя родителей? Какой толк от ТАКИХ людей?

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