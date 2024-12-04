Внебрачная дочь Жириновского заменит отца в списке кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Не исключено, что женщина окажется в верхней части предвыборного партсписка

04 декабря 2024, 09:56, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом пишет "Ъ".

По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислава Наумова, сейчас в партии стартовала программа развития избранных в 2024 году. Политическая организация начнет формировать списки кандидатов в регионах, и он уверен, что среди них будет Боцан-Харченко. Как отметили собеседники, осведомленные о положении дел в партии, не исключено, что дочь покойного политика окажется в верхней части предвыборного партсписка.

Анастасия Боцан-Харченко (в девичестве Петрова) – внебрачная дочь Жириновского. Она родилась в 1983 году, политик долгое время не рассказывал о ее существовании. Сама Анастасия не была публичным человеком, а потому о ней практически ничего неизвестно. Помимо политической деятельности она занималась наукой.