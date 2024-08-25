Жириновский предупреждал Павла Дурова о возможном аресте
Политик призывал его вернуться в Россию
25 августа 2024, 08:42, ИА Амител
Владимир Жириновский, основатель ЛДПР, предупреждал Павла Дурова, одного из создателей Telegram, об опасности нахождения за границей.
Это видеообращение было записано шесть лет назад и опубликовано в Telegram-канале депутата Госдумы Владимира Сипягина.
"Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля", – говорил Жириновский.
Вечером 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Сообщается, что его поместили под стражу и в ближайшее время могут доставить в суд. По информации телеканала TF1, Дурову могут предъявить обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество, отмывание денег и детскую порнографию.
08:55:39 25-08-2024
Жирик так-то сам помер на чужбине. Валил бы в свой Казахстан, или на обетованную
09:29:56 25-08-2024
Не слишком ли много Жирика стало? Прям "пророка" нашли...
15:35:00 25-08-2024
Сбываются предсказания,значит умным политиком был.Держал руку на пульсе времени.
15:58:53 25-08-2024
Гость (15:35:00 25-08-2024) Сбываются предсказания,значит умным политиком был.Держал рук... Хорошо думать в 2024-м о предсказателях, при доказанном факте о говорящей голове спецслужб.