Жириновский предупреждал Павла Дурова о возможном аресте

Политик призывал его вернуться в Россию

25 августа 2024, 08:42, ИА Амител

Владимир Жириновский, основатель ЛДПР, предупреждал Павла Дурова, одного из создателей Telegram, об опасности нахождения за границей.

Это видеообращение было записано шесть лет назад и опубликовано в Telegram-канале депутата Госдумы Владимира Сипягина.

"Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля", – говорил Жириновский.

Вечером 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Сообщается, что его поместили под стражу и в ближайшее время могут доставить в суд. По информации телеканала TF1, Дурову могут предъявить обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество, отмывание денег и детскую порнографию.