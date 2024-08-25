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Жириновский предупреждал Павла Дурова о возможном аресте

Политик призывал его вернуться в Россию

25 августа 2024, 08:42, ИА Амител

Владимир Жириновский, основатель ЛДПР, предупреждал Павла Дурова, одного из создателей Telegram, об опасности нахождения за границей.

Это видеообращение было записано шесть лет назад и опубликовано в Telegram-канале депутата Госдумы Владимира Сипягина.

"Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля", – говорил Жириновский.

Вечером 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Сообщается, что его поместили под стражу и в ближайшее время могут доставить в суд. По информации телеканала TF1, Дурову могут предъявить обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество, отмывание денег и детскую порнографию. 

Происшествия Владимир Жириновский Франция
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Комментарии 4

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Гость

08:55:39 25-08-2024

Жирик так-то сам помер на чужбине. Валил бы в свой Казахстан, или на обетованную

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R22

09:29:56 25-08-2024

Не слишком ли много Жирика стало? Прям "пророка" нашли...

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Гость

15:35:00 25-08-2024

Сбываются предсказания,значит умным политиком был.Держал руку на пульсе времени.

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Гость

15:58:53 25-08-2024

Гость (15:35:00 25-08-2024) Сбываются предсказания,значит умным политиком был.Держал рук... Хорошо думать в 2024-м о предсказателях, при доказанном факте о говорящей голове спецслужб.

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