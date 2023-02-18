Внедорожник перевернулся в алтайском городе

Со слов очевидицы, автомобиль "кувыркнулся" четыре раза

18 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске водитель внедорожника не справился с управлением и угодил в кювет, сообщили в паблике "Инцидент Рубцовск".

По информации очевидицы, авария случилась 17 февраля на улице Тракторной в районе переезда РЗЗ.

"Автомобиль "кувыркнулся" четыре раза", – отметили в сообществе.

На месте работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.