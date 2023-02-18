Внедорожник перевернулся в алтайском городе
Со слов очевидицы, автомобиль "кувыркнулся" четыре раза
18 февраля 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске водитель внедорожника не справился с управлением и угодил в кювет, сообщили в паблике "Инцидент Рубцовск".
По информации очевидицы, авария случилась 17 февраля на улице Тракторной в районе переезда РЗЗ.
"Автомобиль "кувыркнулся" четыре раза", – отметили в сообществе.
На месте работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.
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