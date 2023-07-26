Внедорожник завалился на бок после столкновения с микроавтобусом в Рубцовске

ДТП случилось на перекрестке

26 июля 2023, 11:19, ИА Амител

В Рубцовске произошло жесткое ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника.

В паблике "Инцидент Рубцовск" рассказали, что авария случилась на пересечении улицы Полевой и переулка Станционного.

На кадрах видно, что "Газель" получила серьезные повреждения в лобовой части, а внедорожник и вовсе опрокинулся у обочины.

Фото: "Инцидент Рубцовск"

На месте работают экстренные службы. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.

Накануне в Бийске машина во время обгона улетела в очень глубокий кювет.