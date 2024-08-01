Внедорожник сбил 10-летнего ребенка на велосипеде в Новоалтайске

Полиция проводит проверку

01 августа 2024, 18:40, ИА Амител

Машины ДПС / Фото: amic.ru

53-летний мужчина за рулем Land Cruiser наехал на 10-летнего велосипедиста на улице Военстроя в Новоалтайске. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, авария случилась утром в районе дома № 32.

По предварительной информации, мужчина ехал со стороны улицы Павла Корчагина в сторону Переездной и наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу Барнаула № 1. Обстоятельства инцидента выясняются.