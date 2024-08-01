Внедорожник сбил 10-летнего ребенка на велосипеде в Новоалтайске
Полиция проводит проверку
01 августа 2024, 18:40, ИА Амител
Машины ДПС / Фото: amic.ru
53-летний мужчина за рулем Land Cruiser наехал на 10-летнего велосипедиста на улице Военстроя в Новоалтайске. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, авария случилась утром в районе дома № 32.
По предварительной информации, мужчина ехал со стороны улицы Павла Корчагина в сторону Переездной и наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу Барнаула № 1. Обстоятельства инцидента выясняются.
21:30:25 01-08-2024
Вот в городах запрещают по дорогам на грузовика ездить. А Ленд Крузер это вообще не машина, а трактор.
11:59:44 02-08-2024
Гость (21:30:25 01-08-2024) Вот в городах запрещают по дорогам на грузовика ездить. А Ле... Не завидуй так явно если кишка тонка на Крузак накопить :-)
11:20:16 02-08-2024
Сегодня пересечение Червонная и пр. Ленина в Барнауле- троя самокатчиков неслись хорошо увидел, Они даже не останавливались летели на перегонки.
Надо Официально законом вести ответственность. КАК и машинам как источник повышенной опасности. ПУсть самокаты страхуют как ОСАГО. Пусть отвечают по полной, А То всё время водитель виновен
А самокатчики летают по сторонам не смотрят.
12:00:53 02-08-2024
Велосипедист ехал через ПП или пешком шел переводя велосипед ? Ответ на вопрос в корне меняет виновного.