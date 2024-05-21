Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня
Регистрировать кандидатов планируют начать с 28 мая
21 мая 2024, 07:31, ИА Амител
Флаг Ирана / Фото: unsplash.com
Внеочередные выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами, пишет ТАСС.
Регистрировать кандидатов Совету стражей конституции предложили начать ровно за месяц до голосования – 28 мая.
Выборы проводятся в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси при крушении вертолета 19 мая. Его обязанности сейчас исполняет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Ранее рассказали, чем известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси.
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