Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня

Регистрировать кандидатов планируют начать с 28 мая

21 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: unsplash.com

Внеочередные выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами, пишет ТАСС.

Регистрировать кандидатов Совету стражей конституции предложили начать ровно за месяц до голосования – 28 мая.

Выборы проводятся в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси при крушении вертолета 19 мая. Его обязанности сейчас исполняет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Ранее рассказали, чем известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси.