Внеплановую посадку совершил самолет Москва – Сочи по техническим причинам
Борт приземлился в Саратове, после того как сработал уровень индикации масла
27 января 2025, 10:10, ИА Амител
Рейс "Аэрофлота" Москва – Сочи совершил дополнительную посадку в Саратове после срабатывания индикации уровня масла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1126 Москва – Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла", – сообщила авиакомпания.
Пилоты выполнили посадку в аэропорту Саратова в штатном режиме. Резервный борт направили из Москвы.
Также авиакомпания перенесла ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи на 22:30 по московскому времени. На время ожидания пассажирам предоставили горячее питание и напитки.
10:25:36 27-01-2025
Аварийная посадка теперь у нас называется дополнительной? 😎😳
10:46:59 27-01-2025
Сергей (10:25:36 27-01-2025) Аварийная посадка теперь у нас называется дополнительной? 😎... в чем ее аварийность?
11:35:56 27-01-2025
Гость (10:46:59 27-01-2025) в чем ее аварийность?... по Вашей логике, видимо, перекурить решили))))))))))))
11:40:34 27-01-2025
Гость (11:35:56 27-01-2025) по Вашей логике, видимо, перекурить решили))))))))))))... Если б двигатель отказал- была бы аварийной, а так вполне возможно ложное срабатывание датчика. Посадка в обычном режиме с чего ей быть аварийной, паникер?
11:32:11 27-01-2025
Сергей (10:25:36 27-01-2025) Аварийная посадка теперь у нас называется дополнительной? 😎... Конечно))) Всё равно мимо Саратова летел, решил приземлиться и забрать пассажиров и оттуда . Им тоже в Сочи надо было) В других аэропортах желающих не было.
11:22:55 27-01-2025
В Сочи вчера какой-то концерт отменили из-за ложного сообщения о минировании. Молодежь возмущалась, но а что делать, силовикам пришлось всё проверять. Правда, ничего не нашли.
13:42:29 27-01-2025
Одним словом-так желаемая движуха во всех областях, и это далеко не предел.
18:01:42 27-01-2025
Гость (13:42:29 27-01-2025) Одним словом-так желаемая движуха во всех областях, и это да... Это только начало, дальше будет намного веселей, и только глупцы этого не понимают