Внеплановую посадку совершил самолет Москва – Сочи по техническим причинам

Борт приземлился в Саратове, после того как сработал уровень индикации масла

27 января 2025, 10:10, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Рейс "Аэрофлота" Москва – Сочи совершил дополнительную посадку в Саратове после срабатывания индикации уровня масла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1126 Москва – Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла", – сообщила авиакомпания.

Пилоты выполнили посадку в аэропорту Саратова в штатном режиме. Резервный борт направили из Москвы.

Также авиакомпания перенесла ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи на 22:30 по московскому времени. На время ожидания пассажирам предоставили горячее питание и напитки.