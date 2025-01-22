Внешний долг РФ уменьшился почти на 30 миллиардов долларов
Российский внешний долг впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов
22 января 2025, 09:00, ИА Амител
Внешний долг страны России по состоянию на 1 января 2025 года составил 290,4 миллиарда долларов, что на 27,5 миллиарда долларов (8,7%) меньше по сравнению с началом 2024 года. Об этом со ссылкой на данные ЦБ сообщает РИА Новости.
"Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах", – сказано в комментарии регулятора.
Также наблюдается сокращение обязательств прочих секторов страны по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках прямых инвестиций.
Внешний долг РФ впервые с 2006 года опустился ниже отметки 300 миллиардов долларов. Тогда он составлял 269,5 миллиарда.
Предварительная оценка внешнего долга на октябрь 2024 года, по данным ЦБ, составляла 293,4 миллиарда долларов, однако теперь эта цифра была пересмотрена и составляет 309,1 миллиарда долларов.
09:01:30 22-01-2025
Какая хорошая новость, может еще Трамп 300 миллиардов отдаст, так то они российские
09:43:46 22-01-2025
Гость (09:01:30 22-01-2025) Какая хорошая новость, может еще Трамп 300 миллиардов отдаст... держыте корман шырше!
у Трампа похоже снега зимой не выпросить забесплатно.
09:59:13 22-01-2025
Гость (09:01:30 22-01-2025) Какая хорошая новость, может еще Трамп 300 миллиардов отдаст... что в этом хорошего? никто в долг не дает только недобросовестным заемщикам. весь мир в долг живет и не парится. лучше бы заняли денег и ОТ в Барнауле весь заменили. чем хвастаться непонятными достижениями.
10:12:49 22-01-2025
Гость (09:59:13 22-01-2025) что в этом хорошего? никто в долг не дает только недобросове... весь мир в долг живет ---- примерно 15 % населения мира, золотой миллиард, которые выпускают мировую валюту и сами себе сколько хочешь занимают. Остальным приходится у них просить или самим зарабатывать. Так сейчас устроена мировая экономика, поэтому и терки идут
10:48:10 22-01-2025
Гость (10:12:49 22-01-2025) весь мир в долг живет ---- примерно 15 % населения мира, зол... и как, заработали? или надо еще подождать просто? лет 10, 20, 50, 100? со схемой штатов все понятно без объяснений. наша схема не работает, так зачем же её использовать? вопрос риторический. используют пока что только народ.
11:52:13 22-01-2025
Гость (10:48:10 22-01-2025) и как, заработали? или надо еще подождать просто? лет 10, 20... так зачем же её использовать? --- так другой в мире пока нет, кроме нас весь мир с нее пытается спрыгнуть, профессора головы ломают, ну не получается в расчетах использовать свои валюты. А кто мировую валюту выпускает, тот и богатый
13:39:26 22-01-2025
Гость (11:52:13 22-01-2025) так зачем же её использовать? --- так другой в мире пока нет... есть одна схемка, социализм называется. рабочая. но есть нюанс.
11:06:45 22-01-2025
У США 33 триллиона долларов внешний долг . Живут спокойно , богато и не стремятся его уменьшать. И Трамп обещает "золотое столетие",видимо, как Адольф Шикльгрубер обещал немцам тысячелетний рейх.
11:55:46 22-01-2025
Горожанин. (11:06:45 22-01-2025) У США 33 триллиона долларов внешний долг . Живут спокойно , ... Живут спокойно --- да ну не надо, стреляют друг в друга. И такой долг можно иметь только если сам мировую валюту выпускаешь. Или если выпускатель тебе ее подбрасывает на жизнь. Но тогда его за это надо сильно слушаться, даже воевать за него, если скажет