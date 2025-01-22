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Внешний долг РФ уменьшился почти на 30 миллиардов долларов

Российский внешний долг впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов

22 января 2025, 09:00, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Внешний долг страны России по состоянию на 1 января 2025 года составил 290,4 миллиарда долларов, что на 27,5 миллиарда долларов (8,7%) меньше по сравнению с началом 2024 года. Об этом со ссылкой на данные ЦБ сообщает РИА Новости.

"Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах", – сказано в комментарии регулятора.

Также наблюдается сокращение обязательств прочих секторов страны по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках прямых инвестиций.

Внешний долг РФ впервые с 2006 года опустился ниже отметки 300 миллиардов долларов. Тогда он составлял 269,5 миллиарда.

Предварительная оценка внешнего долга на октябрь 2024 года, по данным ЦБ, составляла 293,4 миллиарда долларов, однако теперь эта цифра была пересмотрена и составляет 309,1 миллиарда долларов.

Экономика Россия долги Центробанк

Комментарии 9

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Гость

09:01:30 22-01-2025

Какая хорошая новость, может еще Трамп 300 миллиардов отдаст, так то они российские

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Musik

09:43:46 22-01-2025

Гость (09:01:30 22-01-2025) Какая хорошая новость, может еще Трамп 300 миллиардов отдаст... держыте корман шырше!
у Трампа похоже снега зимой не выпросить забесплатно.

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Гость

09:59:13 22-01-2025

Гость (09:01:30 22-01-2025) Какая хорошая новость, может еще Трамп 300 миллиардов отдаст... что в этом хорошего? никто в долг не дает только недобросовестным заемщикам. весь мир в долг живет и не парится. лучше бы заняли денег и ОТ в Барнауле весь заменили. чем хвастаться непонятными достижениями.

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Гость

10:12:49 22-01-2025

Гость (09:59:13 22-01-2025) что в этом хорошего? никто в долг не дает только недобросове... весь мир в долг живет ---- примерно 15 % населения мира, золотой миллиард, которые выпускают мировую валюту и сами себе сколько хочешь занимают. Остальным приходится у них просить или самим зарабатывать. Так сейчас устроена мировая экономика, поэтому и терки идут

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Гость

10:48:10 22-01-2025

Гость (10:12:49 22-01-2025) весь мир в долг живет ---- примерно 15 % населения мира, зол... и как, заработали? или надо еще подождать просто? лет 10, 20, 50, 100? со схемой штатов все понятно без объяснений. наша схема не работает, так зачем же её использовать? вопрос риторический. используют пока что только народ.

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Гость

11:52:13 22-01-2025

Гость (10:48:10 22-01-2025) и как, заработали? или надо еще подождать просто? лет 10, 20... так зачем же её использовать? --- так другой в мире пока нет, кроме нас весь мир с нее пытается спрыгнуть, профессора головы ломают, ну не получается в расчетах использовать свои валюты. А кто мировую валюту выпускает, тот и богатый

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Гость

13:39:26 22-01-2025

Гость (11:52:13 22-01-2025) так зачем же её использовать? --- так другой в мире пока нет... есть одна схемка, социализм называется. рабочая. но есть нюанс.

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Горожанин.

11:06:45 22-01-2025

У США 33 триллиона долларов внешний долг . Живут спокойно , богато и не стремятся его уменьшать. И Трамп обещает "золотое столетие",видимо, как Адольф Шикльгрубер обещал немцам тысячелетний рейх.

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Гость

11:55:46 22-01-2025

Горожанин. (11:06:45 22-01-2025) У США 33 триллиона долларов внешний долг . Живут спокойно , ... Живут спокойно --- да ну не надо, стреляют друг в друга. И такой долг можно иметь только если сам мировую валюту выпускаешь. Или если выпускатель тебе ее подбрасывает на жизнь. Но тогда его за это надо сильно слушаться, даже воевать за него, если скажет

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