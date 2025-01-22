Внешний долг РФ уменьшился почти на 30 миллиардов долларов

Российский внешний долг впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов

22 января 2025, 09:00, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Внешний долг страны России по состоянию на 1 января 2025 года составил 290,4 миллиарда долларов, что на 27,5 миллиарда долларов (8,7%) меньше по сравнению с началом 2024 года. Об этом со ссылкой на данные ЦБ сообщает РИА Новости.

"Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах", – сказано в комментарии регулятора.

Также наблюдается сокращение обязательств прочих секторов страны по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках прямых инвестиций.

Внешний долг РФ впервые с 2006 года опустился ниже отметки 300 миллиардов долларов. Тогда он составлял 269,5 миллиарда.

Предварительная оценка внешнего долга на октябрь 2024 года, по данным ЦБ, составляла 293,4 миллиарда долларов, однако теперь эта цифра была пересмотрена и составляет 309,1 миллиарда долларов.