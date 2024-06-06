Внезапная гроза отключила электричество на нескольких улицах в Барнауле

Во дворе дома в переулке Ядринцева упали деревья

06 июня 2024, 15:50, ИА Амител

Внезапно обрушившаяся на Барнаул гроза повалила деревья в разных частях города, в некоторых случаях это привело к отключению электричества, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

"Упали деревья во дворе дома в переулке Ядринцева, 150", – говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал "Катунь 24", частично отключили электроэнергию на улицах Чернышевского, Партизанская, Чкалова.