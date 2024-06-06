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Внезапная гроза отключила электричество на нескольких улицах в Барнауле

Во дворе дома в переулке Ядринцева упали деревья

06 июня 2024, 15:50, ИА Амител

Внезапно обрушившаяся на Барнаул гроза повалила деревья в разных частях города, в некоторых случаях это привело к отключению электричества, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

"Упали деревья во дворе дома в переулке Ядринцева, 150", – говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал "Катунь 24", частично отключили электроэнергию на улицах Чернышевского, Партизанская, Чкалова.

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/942173

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Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

16:06:03 06-06-2024

очередное гнилье падает и портит имущество.
Когда комунальщики работать то будут добросовесно?

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Гена

16:51:21 06-06-2024

Как коммунальщики и гнилая древесина связаеы?

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