Внезапная гроза отключила электричество на нескольких улицах в Барнауле
Во дворе дома в переулке Ядринцева упали деревья
06 июня 2024, 15:50, ИА Амител
Внезапно обрушившаяся на Барнаул гроза повалила деревья в разных частях города, в некоторых случаях это привело к отключению электричества, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".
"Упали деревья во дворе дома в переулке Ядринцева, 150", – говорится в сообщении.
Как уточняет Telegram-канал "Катунь 24", частично отключили электроэнергию на улицах Чернышевского, Партизанская, Чкалова.
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