Внезапная зима. Ночные заморозки и снег ожидаются в Алтайском крае на следующей неделе

В ночь на 28 мая столбики термометров опустятся до -5 градусов

25 мая 2025, 15:05, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Ночные заморозки ударят по Алтайскому краю на следующей неделе. Как рассказывала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, в ночь на 28 мая столбики термометров опустятся до -5 градусов, а местами может образоваться снежный покров.

Согласно текущему прогнозу регионального Гидрометцентра, в ночь на 26 мая ожидается похолодание до +4...+9 градусов. Небольшие, местами умеренные, в предгорье местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, 3–8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем воздух прогреется до +17 градусов, а на большей части территории пройдут небольшие, местами в восточных и предгорных районах умеренные дожди. Возможен град. Ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.