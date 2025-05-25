Внезапная зима. Ночные заморозки и снег ожидаются в Алтайском крае на следующей неделе
В ночь на 28 мая столбики термометров опустятся до -5 градусов
25 мая 2025, 15:05, ИА Амител
Ночные заморозки ударят по Алтайскому краю на следующей неделе. Как рассказывала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, в ночь на 28 мая столбики термометров опустятся до -5 градусов, а местами может образоваться снежный покров.
Согласно текущему прогнозу регионального Гидрометцентра, в ночь на 26 мая ожидается похолодание до +4...+9 градусов. Небольшие, местами умеренные, в предгорье местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, 3–8 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Днем воздух прогреется до +17 градусов, а на большей части территории пройдут небольшие, местами в восточных и предгорных районах умеренные дожди. Возможен град. Ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
18:38:47 25-05-2025
Я кондиционер поставил , где жара ? ауууу
23:32:26 25-05-2025
Гость (18:38:47 25-05-2025) Я кондиционер поставил , где жара ? ауууу... Надо было не ставить погоду испортил
08:30:59 26-05-2025
Кондюк на обогрев тоже работает? Значит пригодится этим летом.