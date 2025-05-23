Дыхание Арктики. Заморозки до -5 градусов и дожди с мокрым снегом ожидаются на Алтае
Синоптики предупредили, что похолодание начнется завтра, а его пик с отрицательными ночными температурами ожидается в ночь на 28 мая
23 мая 2025, 12:20, ИА Амител
После изнуряющей майской жары в Алтайском крае ударят ночные заморозки. Столбики термометров максимально опустятся до -5 градусов в ночь на 28-е, а местами может даже образоваться временный снежный покров. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
Уже 24 мая в регионе начнет господствовать холодный фронт, который принесет осадки различной интенсивности. Местами дожди будут сопровождаться грозами и выпадением града, а температура воздуха начнет постепенно понижаться.
"С затоком холодного арктического воздуха похолодание усилится. Его пик придется на 27 и 28 мая. В ночь на вторник температура воздуха составит +4...-2 градуса, а в среду столбики термометров опустятся до +0...-5°C. На большей части края пройдут дожди, местами в северных и предгорных районах они могут сопровождаться мокрым снегом. Есть вероятность, что установится временный снежный покров", – отметила Людмила Сырых.
12:56:04 23-05-2025
все замерзнет капец . все на цвету
13:54:06 23-05-2025
Снегурка (12:56:04 23-05-2025) все замерзнет капец . все на цвету ... Пингвины нагадили или белые медведи, кто их разберёт)))
13:12:00 24-05-2025
Из шубы в трусы и обратно
17:09:07 25-05-2025
Изнуряющая... Еще и почуять не успели. Дома' еще не нагрелись, прохладно