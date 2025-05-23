Синоптики предупредили, что похолодание начнется завтра, а его пик с отрицательными ночными температурами ожидается в ночь на 28 мая

23 мая 2025, 12:20, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com/Katie Currier

После изнуряющей майской жары в Алтайском крае ударят ночные заморозки. Столбики термометров максимально опустятся до -5 градусов в ночь на 28-е, а местами может даже образоваться временный снежный покров. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Уже 24 мая в регионе начнет господствовать холодный фронт, который принесет осадки различной интенсивности. Местами дожди будут сопровождаться грозами и выпадением града, а температура воздуха начнет постепенно понижаться.