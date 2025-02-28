"Внимание всем". 5 марта в Барнауле прозвучат сирены и громкоговорители

Мероприятие носит плановый и учебный характер

28 февраля 2025, 17:44, ИА Амител

Громкоговоритель / Фото: unsplash.com / Possessed Photography

В среду, 5 марта, в Барнауле проведут проверку сирен. Как сообщает пресс-центр мэрии, запланирована комплексная проверка готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств сиренного и речевого оповещения.

Так, во всех районах города прозвучат электромеханические сирены, а также сработают сиренно-речевые установки. Например, такие уже есть на площади Сахарова в границе проспектов Комсомольского, Социалистического, а также улиц Молодежной и Димитрова. Недавно их также установили на площади Ветеранов – такие устройства не только передают сигнал, но и информируют о его причине.

Подача предупредительного сигнала по сиренам и по радиовещательным станциям пройдет с 10:40 до 10:43. Сиренно-речевые установки будут работать с 10:43 до 10:46.

"Услышав звук сирен, означающий сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем!", гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу с первого по десятый канал или FM-радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России" (частота вещания в Барнауле – 103,4 МГц), "Авторадио" (частота вещания в Барнауле – 103,9 МГц), "Шансон" (частота вещания в Барнауле – 101,9 МГц) и прослушать сообщение", – напомнили в мэрии краевой столицы.

Барнаульцев и гостей города призвали соблюдать спокойствие. Проверка носит плановый и учебный характер.