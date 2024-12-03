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Внук Оппенгеймера заявил, что искусственный интеллект может привести к ядерной войне

Он также считает, что мир не сможет избавиться от ядерного оружия

03 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com
Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com

Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы, заявил, что мир не способен избавиться от ядерного оружия. Об этом сообщает агентство APA.

"Моей миссией было избавиться от ядерного оружия. Но чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это кажется. Честно говоря, мы никогда от него не избавимся", – сказал он.

Внук Оппенгеймера считает, что нужно концентрироваться на тех вещах, о которых ядерные державы могут договориться. В этом контексте он затронул и искусственный интеллект.

"Важно, чтобы не случилось никаких ядерных военных действий, непреднамеренно инициированных искусственным интеллектом", – заявил Оппенгеймер.

Он также отметил, что крайне важно налаживать дружеские отношения между крупнейшими ядерными державами – Россией, США и Китаем.

международные отношения нейросети оружие прогнозы Ученые

Комментарии 4

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Гость

18:33:35 03-12-2024

О, я в Сотне такое видел.

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Гость

21:47:47 03-12-2024

Тоже жертва-холокоста ?

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гость

07:22:16 04-12-2024

терминатор об этом , еще впервой части сказал

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1

07:22:42 04-12-2024

Терминатор? не не видели...

  -6 Нравится
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