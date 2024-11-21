Песков посоветовал не провоцировать Россию

21 ноября 2024, 18:10, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все, чтобы не допустить ядерной войны, и призывает другие страны воздержаться от провокационных высказываний, передает РБК.

Песков ответил на вопрос о словах представителя Стратегического командования США Томаса Бьюкенена о готовности Штатов к обмену ядерными ударами для сохранения мирового господства.

"Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями", – сказал Песков.

Ранее Песков назвал оскорбления Путина частью культуры в США. Он отметил, что сам Путин не допускает использования оскорбительной риторики.