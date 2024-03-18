Внук в Новосибирской области чуть не зарезал своих бабушку и дедушку
Суд отправил его под стражу
18 марта 2024, 14:31, ИА Амител
Фото с места нападения / СК по Новосибирской области
23-летнего молодого человека в Новосибирской области отправили под стражу за нападение на своих пожилых родственников. Об этом сообщили в региональном СК.
Внук пришел домой пьяный, поругался с пожилыми родственниками, схватился за нож и напал на них. 72-летний мужчина и 70-летняя женщина выжили.
Нападавшего задержали и отправили под стражу. Ему грозит тюрьма.
14:48:44 18-03-2024
Усыплять таких надо
21:16:39 18-03-2024
Гость (14:48:44 18-03-2024) Усыплять таких надо... особенно тех кто дома или на улице громко слушает музыку или громко занимается на инструментах.