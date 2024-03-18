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Внук в Новосибирской области чуть не зарезал своих бабушку и дедушку

Суд отправил его под стражу

18 марта 2024, 14:31, ИА Амител

Фото с места нападения / СК по Новосибирской области
Фото с места нападения / СК по Новосибирской области

23-летнего молодого человека в Новосибирской области отправили под стражу за нападение на своих пожилых родственников. Об этом сообщили в региональном СК.

Внук пришел домой пьяный, поругался с пожилыми родственниками, схватился за нож и напал на них. 72-летний мужчина и 70-летняя женщина выжили.

Нападавшего задержали и отправили под стражу. Ему грозит тюрьма.

Новосибирская область

Комментарии 2

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Гость

14:48:44 18-03-2024

Усыплять таких надо

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Жиза

21:16:39 18-03-2024

Гость (14:48:44 18-03-2024) Усыплять таких надо... особенно тех кто дома или на улице громко слушает музыку или громко занимается на инструментах.

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