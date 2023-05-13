Во дворе барнаульской многоэтажки сгорел УАЗ
На месте ЧП работают пожарные
13 мая 2023, 15:00, ИА Амител
Автомобиль УАЗ сгорел в Барнауле, сообщил amic.ru очевидец.
Инцидент произошёл днём 13 мая во дворе дома № 132 по улице Папанинцев, рядом с гаражами.
На месте происшествия работают пожарные.
При каких обстоятельствах загорелся автомобиль и есть ли пострадавшие, не уточняется.
В конце апреля во дворе барнаульского дома на Красноармейском проспекте сгорели сразу семь легковых автомобилей.
16:49:25 13-05-2023
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