Во дворе барнаульской многоэтажки сгорел УАЗ

На месте ЧП работают пожарные

13 мая 2023, 15:00, ИА Амител

Автомобиль УАЗ сгорел в Барнауле, сообщил amic.ru очевидец.

Инцидент произошёл днём 13 мая во дворе дома № 132 по улице Папанинцев, рядом с гаражами.

На месте происшествия работают пожарные.

При каких обстоятельствах загорелся автомобиль и есть ли пострадавшие, не уточняется.

В конце апреля во дворе барнаульского дома на Красноармейском проспекте сгорели сразу семь легковых автомобилей.