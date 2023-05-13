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Во дворе барнаульской многоэтажки сгорел УАЗ

На месте ЧП работают пожарные

13 мая 2023, 15:00, ИА Амител

Автомобиль УАЗ сгорел в Барнауле, сообщил amic.ru очевидец.

Инцидент произошёл днём 13 мая во дворе дома № 132 по улице Папанинцев, рядом с гаражами.

На месте происшествия работают пожарные.

При каких обстоятельствах загорелся автомобиль и есть ли пострадавшие, не уточняется.

В конце апреля во дворе барнаульского дома на Красноармейском проспекте сгорели сразу семь легковых автомобилей.

Комментарии 1

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Гость

16:49:25 13-05-2023

Боевой УАЗ, харакири сделал сам себе?

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