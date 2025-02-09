Во ФСИН по Алтайскому краю раскрыли подробности смерти самого старого в РФ заключенного

Мужчине стало плохо утром 30 января

09 февраля 2025, 17:07, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В УФСИН России по Алтайскому краю рассказали обстоятельства смерти осужденного Александра Анискина, который был самым пожилым заключенным в РФ. В ведомстве отметили, что мужчина имел ряд хронических заболеваний и освобождался из исправительной колонии.

30 января Анискин почувствовал себя плохо, в связи с чем ему вызвали бригаду скорой. Осужденного госпитализировали в городскую больницу, где он скончался от инсульта.

"По факту случившегося материалы направлены в СУ СК г. Рубцовска для принятия процессуального решения", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что мужчину осудили в 2020 году за смертельное ранение знакомого. Утверждалось, что у Анискина якобы обнаружили черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и обширную гематому.