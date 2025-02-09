НОВОСТИПроисшествия

Во ФСИН по Алтайскому краю раскрыли подробности смерти самого старого в РФ заключенного

Мужчине стало плохо утром 30 января

09 февраля 2025, 17:07, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В УФСИН России по Алтайскому краю рассказали обстоятельства смерти осужденного Александра Анискина, который был самым пожилым заключенным в РФ. В ведомстве отметили, что мужчина имел ряд хронических заболеваний и освобождался из исправительной колонии.

30 января Анискин почувствовал себя плохо, в связи с чем ему вызвали бригаду скорой. Осужденного госпитализировали в городскую больницу, где он скончался от инсульта.

"По факту случившегося материалы направлены в СУ СК г. Рубцовска для принятия процессуального решения", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что мужчину осудили в 2020 году за смертельное ранение знакомого. Утверждалось, что у Анискина якобы обнаружили черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и обширную гематому.

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

17:52:23 09-02-2025

Таки в каком же конкретно возрасте почил самый старый российский зэк?

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Гость

20:29:01 09-02-2025

Гость (17:52:23 09-02-2025) Таки в каком же конкретно возрасте почил самый старый россий... 84 года.

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Гость

17:54:59 09-02-2025

А мы вам верим ...

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Пузырек

20:05:55 09-02-2025

Умер Максим - да пускай ему там, если там есть, будет по сделанному.

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Musik

23:45:01 09-02-2025

Пузырек (20:05:55 09-02-2025) Умер Максим - да пускай ему там, если там есть, будет по сде... На все Его воля.

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Гость

20:26:41 09-02-2025

И кто стал теперь самым старым?

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Гость

07:01:04 10-02-2025

медики диагностировали у осужденного закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и обширную гематому. Предположительно, причиной смерти могло стать нападение других заключенных.

какой странный инсульт

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Гость

07:38:51 10-02-2025

Почему траур по всей стране ещё не объявили? Ведь, такое великое народное достояние опочило!

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