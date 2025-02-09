Во ФСИН по Алтайскому краю раскрыли подробности смерти самого старого в РФ заключенного
Мужчине стало плохо утром 30 января
09 февраля 2025, 17:07, ИА Амител
В УФСИН России по Алтайскому краю рассказали обстоятельства смерти осужденного Александра Анискина, который был самым пожилым заключенным в РФ. В ведомстве отметили, что мужчина имел ряд хронических заболеваний и освобождался из исправительной колонии.
30 января Анискин почувствовал себя плохо, в связи с чем ему вызвали бригаду скорой. Осужденного госпитализировали в городскую больницу, где он скончался от инсульта.
"По факту случившегося материалы направлены в СУ СК г. Рубцовска для принятия процессуального решения", – добавили в пресс-службе.
Напомним, что мужчину осудили в 2020 году за смертельное ранение знакомого. Утверждалось, что у Анискина якобы обнаружили черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и обширную гематому.
17:52:23 09-02-2025
Таки в каком же конкретно возрасте почил самый старый российский зэк?
20:29:01 09-02-2025
Гость (17:52:23 09-02-2025) Таки в каком же конкретно возрасте почил самый старый россий... 84 года.
17:54:59 09-02-2025
А мы вам верим ...
20:05:55 09-02-2025
Умер Максим - да пускай ему там, если там есть, будет по сделанному.
23:45:01 09-02-2025
Пузырек (20:05:55 09-02-2025) Умер Максим - да пускай ему там, если там есть, будет по сде... На все Его воля.
20:26:41 09-02-2025
И кто стал теперь самым старым?
07:01:04 10-02-2025
медики диагностировали у осужденного закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и обширную гематому. Предположительно, причиной смерти могло стать нападение других заключенных.
какой странный инсульт
07:38:51 10-02-2025
Почему траур по всей стране ещё не объявили? Ведь, такое великое народное достояние опочило!