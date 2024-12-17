Во сколько начнется прямая линия с Владимиром Путиным и где ее можно посмотреть?
19 декабря президент ответит на вопросы россиян в прямом эфире
17 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путина / Фото: ТАСС
Уже больше миллиона вопросов поступило на предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным. В этом году она пройдет в совмещенном формате: вопросы будут задавать не только журналисты, но и обычные граждане.
О том, во сколько начнется прямая линия и где ее можно будет посмотреть, – в материале amic.ru.
1
Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным?
В четверг, 19 декабря. Президент страны проведет совместное мероприятие: и большую пресс-конференцию, и прямую линию.
2
Во сколько начнется прямая линия с Владимиром Путиным?
В 12:00 по московскому времени. В это время начнется прямая трансляция выступления президента.
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Сколько продлится прямая линия с Путиным?
Точное время неизвестно – оно не фиксированное. Обычно президент общается с гражданами около четырех часов. Например, так было в прошлом году, когда формат тоже был совмещенным.
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Где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным?
Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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Как задать свой вопрос Владимиру Путину?
Есть несколько способов. Можно отправить вопрос через СМС, позвонить по телефону или даже записать видеообращение. Подробнее о том, как можно задать свой вопрос, читайте здесь.
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным - 2024
07:50:57 17-12-2024
На ЮтьЮбе только сделайте это кино.
08:37:43 17-12-2024
Принципиально не смотрю и не слушаю телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Там правды нет.
09:23:46 17-12-2024
Гость (08:37:43 17-12-2024) Принципиально не смотрю и не слушаю телеканалы "Первый", "Ро... CNN - смотрите в темноте и под одеялом, там обжыгающяя правда. только это по секрету, никому не говорите.
10:42:58 17-12-2024
Гость (08:37:43 17-12-2024) Принципиально не смотрю и не слушаю телеканалы "Первый", "Ро...
Правды чистой нигде нет, также как и лжи. Если в ложь не добавлять кусочки правды, то в нее никто не поверит. А если правду не приукрашивать ложью, то слишком пресной она будет - никому не интересна такая правда. Просто надо уметь разделять их. А чтобы это уметь -надо очень много читать. Но это никому не надо - когда читаешь напрягается мозг, а свойства мозга - стараться как можно меньше работать.
09:18:25 17-12-2024
А зачем это шоу? Все вопросы и ответы заранее отрепетировали . Помните:"Вы же хотели задать другой вопрос! " " И этот тоже "
09:44:54 17-12-2024
Гость (09:18:25 17-12-2024) А зачем это шоу? Все вопросы и ответы заранее отрепетировали... Ну да, собрали кучу народа, репетировали 4 часа, потом ещё 4 в эфире
09:32:25 17-12-2024
Интересно зададут ему вопрос как так вышло , что сын главы региона избивал в изоляторе человека на камеру, а потом медаль получил. А его отец публично обещавший кровную месть, получил государственную награду лично из рук президента. Или как так вышло, что из министерства обороны похитили 11 триллионов. А к министру не возникло вопросов у правосудия. Или допустим почему владелец Крокуса в котором сгорело и задохнулась людей из-за неработающих систем, больше чем от рук террористов, не понёс ни какого наказания
И т.д и т.п
09:50:09 17-12-2024
Гость (09:32:25 17-12-2024) Интересно зададут ему вопрос как так вышло , что сын главы р... А вы недоделанный, чтоб такие вопросы задать? Или тупо боитесь?
13:46:36 17-12-2024
где 59????? надо позвонить спросить