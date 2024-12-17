19 декабря президент ответит на вопросы россиян в прямом эфире

17 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путина / Фото: ТАСС

Уже больше миллиона вопросов поступило на предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным. В этом году она пройдет в совмещенном формате: вопросы будут задавать не только журналисты, но и обычные граждане.

О том, во сколько начнется прямая линия и где ее можно будет посмотреть, – в материале amic.ru.

1 Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным? В четверг, 19 декабря. Президент страны проведет совместное мероприятие: и большую пресс-конференцию, и прямую линию.

2 Во сколько начнется прямая линия с Владимиром Путиным? В 12:00 по московскому времени. В это время начнется прямая трансляция выступления президента.

3 Сколько продлится прямая линия с Путиным? Точное время неизвестно – оно не фиксированное. Обычно президент общается с гражданами около четырех часов. Например, так было в прошлом году, когда формат тоже был совмещенным.

4 Где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным? Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".