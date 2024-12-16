Как задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию в 2024 году?
Президент пообщается с журналистами и простыми гражданами 19 декабря
16 декабря 2024, 16:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
До традиционной прямой линии с Владимиром Путиным осталось несколько дней. 19 декабря президент страны ответит на вопросы как журналистов, так и простых жителей страны. Россияне задали главе государства уже более миллиона вопросов.
О том, как задать вопрос Владимиру Путину, – в материале amic.ru.
1
Кто может задать вопрос Владимиру Путину?
Кто угодно. В этом году мероприятие проводят в совмещенном формате – и прямая линия, и большая пресс-конференция. Так что президент будет отвечать не только на вопросы представителей СМИ, но и на обращения обычных граждан.
2
Как задать вопрос на прямую линию с президентом?
Есть несколько способов:
- через специальную форму на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
- отправить СМС на номер 0-40-40;
- позвонить по номеру 8-800-200-40-40;
- через специальное мобильное приложение "Москва – Путину";
- через "ВКонтакте" или "Одноклассники" в официальных сообществах прямой линии.
3
Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным?
В четверг, 19 декабря. Прямая трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.
4
Где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным?
Вести прямой эфир будут все главные федеральные телеканалы.
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным - 2024
19:14:03 16-12-2024
как то не смешно уже
22:36:02 16-12-2024
Милый дедушка Владимир Владимирович, забери Хинштейна на всегда и верни нам ЮтьЮб !!!
02:29:04 17-12-2024
1. Есть решение 18 арбитражного суда 2014 и Областного суда 2015 -я инв. 2 гр. ДЦП - Когда будет выплата?
2. Вы издали закон об ВОССТАНОВЛЕНИЕ музеев ВОВ, в Челябинске такого музея НЕТ! А кто говорит - всех ЗАПРЕТ!!!
3. Был отдел инвалидов при ГОЦНТ и проходили выставки - мероприятия еженедельно до 360 человек, Сейчас только в отчётах, в реале всё ЗАКРЫЛИ в 2015 году...
04:30:45 17-12-2024
Почему театры и кинодеятели не рассматривают предложения к 80-летию Победы ?
07:37:35 17-12-2024
Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я живу в Донецке, ДНР. Пенсионер, инвалид 2-й группы. Вопрос по пенсии. В СФР по месту жительства обращалась неоднократно. 1. В общий стаж работы не включена учеба в Донецком экономическом техникуме, где я обучалась с 01.09.1980г. по 28.06.1983г. по специальности "Бухгалтерский учет". По направлению работала бухгалтером в Управлении "Днепроэлектромашснабсбыт" (г.Днепропетровск) с 01.08.1983г. по 02.09.1993г. Этот период учебы был до вступления в силу закона №400-ФЗ, однако, может включаться в стаж, т.к. он учитывался при подсчете стажа согласно действующему в тот период законодательству (ч.8 ст 13 закона № 400-ФЗ). Действовало Положение СМ СССР от 03.08.1972г. № 590. Простыми словами, тем, кто учился до 2002г., период очной учебы засчитывался в общий трудовой стаж. 2. Не учтены дети, 1987 и 1990 года рождения. Оба мальчика заболели генетическим заболеванием (адренолейкодистрофия) и умерли в 1998 и 2000 г.г. соответственно. У меня только свидетельства о смерти, а в СФР Кировского р-на потребовали св-ва о рождении. На сына, который родился в Докучаевске, ДНР , я св-во предоставила. Младший сын родился в Днепропетровске. Сказали, что в этом случай ничего сделать не получится. СВ св-ве о смерти указано какого года рождения мальчик. Как быть? 3. Мне положена выплата за Советский стаж. Работала с 1983г. 4. Справку СЗИ-ИЛС не дали. У них нет данных, т.к. переходный период. На Госуслугах посмотреть у меня не получается. Идти в МФЦ нет сил. Помогите, пожалуйста!! 5. Сейчас получаю пенсию 16-го числа. Ранее получала 4-го, значит положено получать 10-го. Сказали, что они это не устанавливают. Помогите, пожалуйста, Владимир Владимирович! Заранее благодарна!
22:44:10 17-12-2024
Татьяна (07:37:35 17-12-2024) Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я живу в Донецке, ДНР. ... вопрос можно задать: через специальную форму на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
отправить СМС на номер 0-40-40;
позвонить по номеру 8-800-200-40-40;
через специальное мобильное приложение "Москва – Путину";
через "ВКонтакте" или "Одноклассники" в официальных сообществах прямой линии."
08:20:35 17-12-2024
Интересно, те кто здесь свои проблемы описывает, только писатели? Не
читатели? Русским по белому написано:
"Как задать вопрос на прямую линию с президентом?
Есть несколько способов:
через специальную форму на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);
отправить СМС на номер 0-40-40;
позвонить по номеру 8-800-200-40-40;
через специальное мобильное приложение "Москва – Путину";
через "ВКонтакте" или "Одноклассники" в официальных сообществах прямой линии."
Вы бы лучше на заборе написали, там, может быть, ваше местное начальство прочитает.
12:22:08 17-12-2024
Неужели остались еще настолько наивные люди?
19:59:12 17-12-2024
Трудовой стаж у меня начался с 1969 года в медицинском учреждении по 2003 год. Затем продолжился Индивидуальным предпринимателем до 2007 года. Вышла на пенсию в Российской Федерации.
Потом переезд в Беларуссию , где продолжила работать в медицинском учреждении с 2007 г по 2020 год.
Я неоднократно обращалась в пенсионный фонд России о правильном начислении мне пенсии с учетом правильного трудового стажа и коэффициента. Помогите найти правду.
21:07:26 17-12-2024
Здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович. Я с Дальнего Востока. Статус семьи многодетная. муж работает механиком я воспитатель. по программе получили землю за третьего ребёнка в селе в 2014 году . построили фундамент, стены. очень долго строили своими силами вместе с мужем , нанимать специалистов это дорого и некачественно строят они. При этом снимаем квартиру дорого от 30 км от этого села в городе приходится жить и снимать и чтобы работать. а в выходные приезжаем чтобы строить (строим из кирпича) Обратились в пенсионный фонд за выплатой второй половины федерального мат. капитала. Первую сумму потратили на часть строительства дома а вторая часть капитала просто так лежит много лет (с 2015года) . Попросили их на крышу покрыть нам отказали т.к. по закону нужны не только фундамент и стены но и крыша, чтобы получить вторую половину капитала. кредит нам не дают нам за 40 с мужем . Ипотеку тоже не дают нужна большая сумма для первого взноса. Как же так? деньги лежат а мы не можем ими воспользоваться. Очень тяжело нам с мужем тянуть две зарплаты на съёмное жилье, содержание детей, содержать автомобиль и строить дом а эти деньги (хоть и небольшие) нам очень пригодились бы сейчас. Как быть? Я в отчаянии
14:26:19 18-12-2024
Президенту России
Путину В.В.
Тумко Татьяны Ильиничны
г. Луганск, ул. Челюскинцев, д. 145
кв103 т. т.+79591604570
tatyana_t_1955@bk.ru
Уважаемый, Владимир Владимирович!
Мой сын, Тумко Андрей Иванович участник СВО, только в августе 2024г смог оформить льготы на коммунальные услуги. Какое нас ждало разочарование,т.к. льготы распространяются только на кварплату, а на остальное газ, вода, свет, и.т. нет. Это, что не коммунальные услуги. И почему нас поделили на людей 1 сорта и 2. Участники боевых действий 1 сорта получают 75%, а второго 50%.
Мой сын с 21.02.2022г в СВО. Оформил льготы в августе 2024г,т.к. его не отпускали раньше, это его вина.
Это что справедливо? По-моему льготы участникам СВО должны выдаваться с момента в издания закона и не вида участников СВО, что они не могут бросить передовую и бежать оформлять льготы.
Пересмотрите решение по льготам.
18.12.2024 Тумко Т.И.
15:37:45 18-12-2024
Уважаемый Владимир Владимирович помогите решить вопрос. В 2018году Вы выступили о повышении пенсии на 25% работникам сельского хозяйства, которые отработали в сельском хозяйства не менее 30 лет, а 29 ноября2018года выходит Постановление Правительства Российской Федерации №1440обутверждении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" В список не вошли многие профессии работников сельского хозяйства, а 25 июня 2019г. было принято Постановление Правительства Российской Федерации №805 о внесении изменений в список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", но вновь в список не вошли многие профессии работников села!!! Почему до 1 января 1992 года в перечень входили все профессии работников, которые трудились на селе, а после 1 января 1992года они что перестали существовать в сельхозпредприятии??? Ведь должностные обязанности и инструкции работников села не изменились!!! Но не так уж много остается работников на селе со стажем 30 лет, которые во время экономического кризиса не бросили хозяйство, а добросовестно трудились на селе!!!
Убедительно просим Вас решить вопрос о включении в перечень профессий, которым полагается 25- процентная надбавка за стаж работникам, отработавшим более 30 лет: бухгалтеров, экономистов, инспекторов и начальников отдела кадров, председателей профсоюзных комитетов, которые также как и все работники села ежегодно с 1-го апреля по 30-е октября привлекались на сельхоз работы в поле и на фермы. Очень обидно, что данные профессии были включены в перечень для стаж при работе в СССР, а Российской Федерации нет. Помогите в этом разобраться , т.к. с данным вопросом мы обращались и в район и в область, Ответа нет,
16:02:16 18-12-2024
Мой сын был участником СВО с1ноября2022г по1мая2023г.ЧВК Вагнер.психологически не справился умер20ноября2024. справки на удостоверениеВетерана боевых действий сдал в августе2024г. Пособие на захоронение простым смертным людям на него не дали потому что воевал...... в военкомате тоже не дают.нет удостоверения.куратор по вагнеру отвечает что он умер кто будет получать удостоверение.Отфутболивают как мячик. я мать пенсионерка с пенсией 14 000.Уже ни во что не верю.живу г.Североуральск Свердловская обл.ул.Ленина д.17 а кв.65 Кучер Вера Павловна
16:47:27 18-12-2024
Обращение к Президенту России - Путину Владимиру Владимировичу
г. Нижний Новгород. Ст. офицер в отставке, родословная из России, но родился, и окончил школу на Украине.
Анализируя, и постоянно следя за происходящим в стране и в мире, общаясь с сослуживцами и знакомыми, твердо убежден, что договорняка по Украине категорически быть не должно. Все поставленные Президентом задачи должны быть исполнены в полном объёме, несмотря ни на какие страшилки. Иначе «овчинка не стоила выдели». Все территории, ранее принадлежавшие России должны быть возвращены. Как минимум: Одесса, Харьков и Киев. К как бы жутко это не звучало, но когда речь идёт о судьбе Страны, её народа и соотечественников не по своей воле оставшихся за её пределами (хотя бы пока в Украине), допустима всеобщая мобилизация с дополнительными потерями на фронтах - 500 тыс. и более лиц. Иначе покалеченные, родители, жены и дети погибших руководство страны не поймут. С учетом возраста, меня на СВО через военкомат ни в каком статусе брать не хотят, даже при том, что себя чувствую здорово. Серьёзность своих убеждений в необходимости успешного завершения всей СВО, подтверждаю периодическими переводами, и согласием на удержание 50% всех пенсионных начислений на весь период СВО. Было бы здорово, если бы этот призыв поддержали и остальные офицеры Страны. В случае договорняка и отступления от изначально поставленных целей, ни я, ни те, кого знаю, голосовать за Верховного и Единую Россию больше не будем. Только полный разгром и победа! Справедливости при коммунистах было больше во всех отношениях!
17:30:54 18-12-2024
Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам второй раз за помощью в правильном перерасчете моей пенсии. В прошлом году я уже обращалась к Вам, но.... все безрезультатно!!! стыдно, что за таким надо беспокоить Президента Росси, потому что бюрократы на местах НИ ЧЕГО делать ПРАВИЛЬНО , по Законам не желают. Твердят, что у меня меня ( и не только у меня, у многих) маленькая пенсия. 120 рублей-это не маленькая зарплата при СССР. У меня чуть больше 30 лет стажа, при том, что страховой стаж 20 лет, но... тоже не учитывается!!! Писала в Областной ПФ Луганска дважды, но положительного результата нет. Вам отрапортовало наше руководство, что минимальная пенсия у нас больше 19 тыс. Это вранье!!! Моя пенсия много меньше 19 тыс и я уверена, что заработала пенсию размером более минимальной!!! Пишу Вам, но уже почти не верю, что будет помощь, потому что чиновники на местах не слышат людей, а я не могу прожить на эту пенсию СОВЕРШЕННО !!! Цены у нас. на все абсолютно товары, необъяснимо завышены в разы. НИкто не контролирует цены, а мы, получающие такую МИЗЕРНУЮ пенсию, не можем соревноваться в покупательской способности с участниками СВО ! Да, они заслуживают того. что им платит Государство, а мы как же? Мы просто абсолютно нищие на их фоне! Должно же быть какое-то понимание, что есть пенсионеры, да и работающие, которые не могут выжить в такой ситуации!!! Помогите же, пожалуйста в этом вопросе. И, еще одна большая проблема для очень многих жителей много квартирных домов в нашем городе, которые уже 10 лет утопают в канализационных стоках, текущих в подвалы домов по причинам ничегонеделанья коммунальными службами. В подвалах и на крышах домов коммунальные службы НИКОГДА не убирают. Там полно крыс, которые прогрызают себе ходы и лезут в квартиры. Колодцы не чистятся уже 10 лет, а так же коллекторы, которые тоже пришли в упадочническое состояние. А, ведь мы оплачиваем услуги, которые НИКТО нам не предоставляет. Отписываются тем, что нет денежных, транспортных и людских ресурсов, а ведь россия оставила городу сотни самого различного транспорта для этих целей! Город превратился в мусорник !!!Но, через небольшой срок, это транспорта стало совсем не видно!!! Нет услуг нам, тогда не берите с нас оплату за них десятилетия!!! Зачем нам тогда эти организации, почему мы их должны содержать ? Когда будут такие Законы, при которых бы бюрократия исчезла??? 21 век на дворе, передовые технологии, но только не у нас!!! Еще раз прошу Вас услышать наш КРИК О ПОМОЩИ, помочь нам всем в решении этого важного вопроса !!!
18:44:34 18-12-2024
Президенту России, Путину Владимиру Владимировичу.
Более чем понимаю ряд руководителей высокого ранга, но не всегда одобряю желания отдельных из них, - отблагодарить голосовавших и вознаградить территорию не государственным образом, откуда был избран на высокую должность. Я о том, что в благодарность населению за избрание, и обретая определенную власть, отдельные руководители порой предлагают перенести некоторые правительственные и иные учреждения, предприятия (вплоть до оборонных), выстроить новые заводы, и так далее, в места, где сам вырос или откуда был избран, несмотря на нерентабельность и даже безопасность для самого государства. Имею ввиду строительства и подобные переносы в районы близкие к госгранице, рядом с которой присутствует враг. К примеру: Калининград, Санкт-Петербург, и так далее… Мест для серьезных госучреждений и иных предприятий государственно-оборонного значения, к примеру, за Уралом и в Сибири полно. Надо же активней осваивать и эти края. По моему мнению, осуществлять подобные проекты необходимо, в первую очередь, в интересах СТРАНЫ! А как отблагодарить граждан - проголосовавших за себя любимого, и как вознаградить край - который породил такую ценность как сам, вариантов имеется множество.