Президент пообщается с журналистами и простыми гражданами 19 декабря

16 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

До традиционной прямой линии с Владимиром Путиным осталось несколько дней. 19 декабря президент страны ответит на вопросы как журналистов, так и простых жителей страны. Россияне задали главе государства уже более миллиона вопросов.

О том, как задать вопрос Владимиру Путину, – в материале amic.ru.

1 Кто может задать вопрос Владимиру Путину? Кто угодно. В этом году мероприятие проводят в совмещенном формате – и прямая линия, и большая пресс-конференция. Так что президент будет отвечать не только на вопросы представителей СМИ, но и на обращения обычных граждан.

2 Как задать вопрос на прямую линию с президентом? Есть несколько способов: через специальную форму на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);

отправить СМС на номер 0-40-40;

позвонить по номеру 8-800-200-40-40;

через специальное мобильное приложение "Москва – Путину";

через "ВКонтакте" или "Одноклассники" в официальных сообществах прямой линии.

3 Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным? В четверг, 19 декабря. Прямая трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.