Во Власихе и Новосиликатном починили дороги
Аналогичные работы в зимнем сезоне проведут во всех районах Барнаула
30 ноября 2023, 09:20, ИА Амител
Рабочие "Автодорстроя" завершили локальный ремонт дороги с применением холодного асфальта на улице Новосибирской в барнаульском поселке Новосиликатном. Также накануне работы провели на улице Мамонтова во Власихе, сообщили в мэрии.
Локальный ремонт дорог в Барнауле тем временем продолжается.
"В предстоящем сезоне ремонтные работы будут проводиться во всех районах города. С применением холодного асфальта ремонтируются наиболее важные участки", – отметили в горадминистрации.
В общей сложности для поддержания дорог в зимний период "Автодорстрой" заготовил 144 тонны холодного асфальта. Это в четыре раза больше в сравнении с 2022 годом. Также в ремонте задействовали купленный в этом году рециклер – в нем быстрее и с меньшими трудозатратами до нужной консистенции разогревается асфальтобетонная смесь.
09:40:15 30-11-2023
забодай меня комар..... кто, где и когда что-то делал на Новосибирской? на Инициативную не пробовали заехать?
11:59:37 30-11-2023
Какая Инициативная! Они бы хоть переезд сделали, там возле каждого рельса такие колдобины, на Урале ездить надо
12:06:26 30-11-2023
гость (11:59:37 30-11-2023) Какая Инициативная! Они бы хоть переезд сделали, там возле к... а типа переезд - не наше хозяйство, ищите хозяина рельсов....
12:02:51 30-11-2023
А во Власихе день продержался холодный асфальт
12:09:28 30-11-2023
зимой весь асфальт холодный
09:40:26 01-12-2023
"накануне работы провели на улице Мамонтова во Власихе, сообщили в мэрии" - а можно спросить в каком году?? ))))))))) вчера от ям уворачивалась))))))