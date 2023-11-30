Во Власихе и Новосиликатном починили дороги

Аналогичные работы в зимнем сезоне проведут во всех районах Барнаула

30 ноября 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Рабочие "Автодорстроя" завершили локальный ремонт дороги с применением холодного асфальта на улице Новосибирской в барнаульском поселке Новосиликатном. Также накануне работы провели на улице Мамонтова во Власихе, сообщили в мэрии.

Локальный ремонт дорог в Барнауле тем временем продолжается.

"В предстоящем сезоне ремонтные работы будут проводиться во всех районах города. С применением холодного асфальта ремонтируются наиболее важные участки", – отметили в горадминистрации.

В общей сложности для поддержания дорог в зимний период "Автодорстрой" заготовил 144 тонны холодного асфальта. Это в четыре раза больше в сравнении с 2022 годом. Также в ремонте задействовали купленный в этом году рециклер – в нем быстрее и с меньшими трудозатратами до нужной консистенции разогревается асфальтобетонная смесь.