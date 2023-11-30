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Во Власихе и Новосиликатном починили дороги

Аналогичные работы в зимнем сезоне проведут во всех районах Барнаула

30 ноября 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Рабочие "Автодорстроя" завершили локальный ремонт дороги с применением холодного асфальта на улице Новосибирской в барнаульском поселке Новосиликатном. Также накануне работы провели на улице Мамонтова во Власихе, сообщили в мэрии.

Локальный ремонт дорог в Барнауле тем временем продолжается.

"В предстоящем сезоне ремонтные работы будут проводиться во всех районах города. С применением холодного асфальта ремонтируются наиболее важные участки", – отметили в горадминистрации.

В общей сложности для поддержания дорог в зимний период "Автодорстрой" заготовил 144 тонны холодного асфальта. Это в четыре раза больше в сравнении с 2022 годом. Также в ремонте задействовали купленный в этом году рециклер – в нем быстрее и с меньшими трудозатратами до нужной консистенции разогревается асфальтобетонная смесь.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 6

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R22

09:40:15 30-11-2023

забодай меня комар..... кто, где и когда что-то делал на Новосибирской? на Инициативную не пробовали заехать?

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гость

11:59:37 30-11-2023

Какая Инициативная! Они бы хоть переезд сделали, там возле каждого рельса такие колдобины, на Урале ездить надо

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R22

12:06:26 30-11-2023

гость (11:59:37 30-11-2023) Какая Инициативная! Они бы хоть переезд сделали, там возле к... а типа переезд - не наше хозяйство, ищите хозяина рельсов....

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Денис

12:02:51 30-11-2023

А во Власихе день продержался холодный асфальт

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Гость

12:09:28 30-11-2023

зимой весь асфальт холодный

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Гость

09:40:26 01-12-2023

"накануне работы провели на улице Мамонтова во Власихе, сообщили в мэрии" - а можно спросить в каком году?? ))))))))) вчера от ям уворачивалась))))))

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