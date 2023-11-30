Уже история. Как больше года шел ремонт моста в Барнауле и с чем столкнулись горожане
В день открытия моста amic.ru вспомнил, как шла реконструкция и чем она запомнилась
30 ноября 2023, 06:15, Антон Дегтярев
Реконструкция двух путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года, наконец, закончилась. 30 ноября 2023 года мост открывают для автомобилей. В связи с этим событием amic.ru вспомнил, как объект закрывали на ремонт, как шли работы и какие трудности в связи с ним испытали обычные барнаульцы.
Почему путепровод начали ремонтировать?
Путепроводы на Новом рынке построили еще в 1962-1963 годах. За 60 лет они износились, и мост признали аварийным из-за дефектов в несущих конструкциях: у моста были трещины, в отдельных местах наблюдалось "отстояние бетона" и коррозия арматуры. Кроме того, была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высота парапетного ограждения была недостаточной, состояние тротуаров также оставляло желать лучшего.
В итоге было решено полностью снести старые трехпролетный и восьмипролетный путепроводы на проспекте Ленина рядом с ТЦ "Пионер" и вместо них построить новые. Тогда определили и стоимость работ – около 2 миллиардов рублей.
Как мост закрыли на ремонт?
Процесс закрытия моста на ремонт стартовал 10 мая 2022 года. В этот день там ограничили движение, но лишь в сторону центра города, чтобы начать возводить первое разворотное кольцо для трамваев. Утром 21 мая мост полностью перекрыли и проехать по нему стало нельзя.
Чтобы облегчить барнаульцам транспортную доступность, было решено построить в городе трамвайные кольца и изменить схему движения общественного транспорта. Так, все автобусы пустили по проспекту Калинина, троллейбусы вообще перестали ездить в центре города, трамвайные маршруты изменились.
Однако жители краевой столицы все равно оказались не готовы к этому и ехали к Новому рынку. Вечером 21 мая пробки в Барнауле достигли 10 баллов.
Горожан попросили отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы облегчить ситуацию, для автобусов и маршруток организовали выделенные полосы на дорогах. Их власти намерены сохранить и после окончания работ на мосту. Кроме того, для удобства пассажиров власти ввели и пересадочные талоны.
Как шли работы?
Оба путепровода начали разбирать утром 23 мая 2022 года. В конце мая подрядчик демонтировал старый асфальт, в начале июня снял рельсы, транспортные электросети и другие сети связи и энергетики, а затем приступил к демонтажу балок. К 9 июня от путепровода остались одни опоры, которые вскоре демонтировали.
Кроме того, в конце июня 2022 года рабочие закончили строительство второго разворотного кольца в районе Дома быта, с 27 июня по нему пошли трамваи.
В июле 2022 года рабочие начали бурить скважины для свай возле моста и установили сваи под опоры теплоснабжения. Опоры под теплосети установили в августе. А саму теплосеть на восьмипролетном путепроводе сделали 16 сентября 2023 года.
До конца 2022 года и в январе 2023-го рабочие бетонировали буронабивные сваи, укрепляли грунт и проверяли его прочность.
В первые месяцы 2023 года рабочие проверяли грунт на прочность, начали возводили опоры и бетонировали их.
В мае 2023 года подрядчик приступил к монтажу пролетов на большом путепроводе. К концу месяца рабочие построили первую и вторую опору и начали монтировать третью, а также сделали пролетное строение между первой и второй опорой. Между ними рабочие смонтировали металлические балки и обустроили стапели.
К концу июня рабочие приступили к обустройству котлована для строительства стенки между бывшим трехпролетным и восьмипролетным путепроводом, вели работы на третьей и на четвертой опорах.
В августе 2023 года подрядчик уже приступил к обустройству подъездов к мосту, убирал старый асфальт, установил шесть балок между третьей и четвертой опорой и восстанавливал проезжую часть.
В начале сентября было объявлено, что рабочие полностью смонтировали металлический каркас путепровода, а на участке между третьим и четвертым пролетом начали укладывать плиты, на которые потом лег асфальт. Также подрядчик начал укладывать рельсы со стороны улицы Кулагина. На малом путепроводе в сентябре приступили к монтажу переходной зоны.
В октябре на первом и втором пролетах подрядчик ДСУ № 4 закончил бетонирование участка, на третьей опоре он монтировал опалубку, проводил армирование межплитных швов, устанавливал и обваривал цоколи барьерного ограждения, а также восстанавливал трамвайное полотно на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.
На малом путепроводе специалисты МУП "Горэлектротранс" начали укладывать рельсошпальную решетку, там же начали восстанавливать асфальт.
28 октября подрядчик начал демонтировать разворотное кольцо в районе Дома быта. К концу месяца он также закончил бетонирование монолитных плит и приступил к оформлению тротуаров на малом путепроводе.
В ноябре 2023 года на мосту разобрали второе разворотное кольцо у ТРЦ "Пионер", завершили укладку нижних слоев асфальта и приступили к укладке верхнего слоя, закончили асфальтирование тротуаров, установили опоры контактной сети, освещение и перильные ограждения. В конце месяца на мосту нанесли разметку, провели обкатку трамвайного пути и благоустроили подмостовое пространство.
Какие-то работы на мосту еще будут?
Да. 30 ноября откроется движение по мосту, однако рабочие еще будут реконструировать подмостовую часть. Им предстоит покрасить сооружения и благоустроить прилегающую территорию. Все это подрядчик будет делать весной. При этом на график движения поездов работы не повлияют.
06:30:16 30-11-2023
Это хорошо,что сегодня открывают мост,но строители устроили автомобилистам ловушку! Нет бордюр,отделяющих проезжую часть от трамвайной линии. Много побывает в яме!
07:02:46 30-11-2023
ну дай бог чтоб все рассосалось))
07:10:22 30-11-2023
Гость (07:02:46 30-11-2023) ну дай бог чтоб все рассосалось))... Ни хрена не рассосётся. Выделенки оставили.
07:23:00 30-11-2023
Гость (07:10:22 30-11-2023) Ни хрена не рассосётся. Выделенки оставили.... станет легче. я прекрасно помню, что творилось на строителей до выделенок. да и сейчас было бы проще если бы, слабозадые торопыжки к своим мужьям, не щемились с выделенки во вторую полосу перед камерой экономя для семейного бюджета 750 рублей. нарушаешь, так будь смелым и иди до конца.
08:10:48 30-11-2023
Гость (07:23:00 30-11-2023) станет легче. я прекрасно помню, что творилось на строителей... Я смотрю, вы большой специалист в семейных вопросах, только рассуждать и анализировать это не ваш конёк
08:22:45 30-11-2023
Гость (08:10:48 30-11-2023) Я смотрю, вы большой специалист в семейных вопросах, только ... мне, ваше мнение обо мне, полностью не интересно. но судя по вашей реакции я оказался прав и вы один из торопыжек к мужу. сколько денег сэкономили мешая нормальным людям?
08:31:48 30-11-2023
Гость (08:22:45 30-11-2023) мне, ваше мнение обо мне, полностью не интересно. но судя по... Справедливости ради скажу, что лезущих без очереди утырков мужского полу было и есть гораздо больше
08:35:49 30-11-2023
Гость (08:31:48 30-11-2023) Справедливости ради скажу, что лезущих без очереди утырков м... ну так я и говорю, к мужьям торопятся.
09:10:39 30-11-2023
Гость (07:10:22 30-11-2023) Ни хрена не рассосётся. Выделенки оставили.... И правильно, что остались. Надо еще камер побольше повесить для штрафов, чтобы слепых зон не было.
10:16:06 30-11-2023
Гость (07:10:22 30-11-2023) Ни хрена не рассосётся. Выделенки оставили.... Выделенки и без ремонта моста необходимы были бы. Приоритет ОТ перед личными жоповозками - это мировой тренд.
07:22:59 30-11-2023
Благодарю простых рабочих, трудящихся на благо города!
08:30:10 30-11-2023
Одна из трудностей, которые сопровождали строительство, это постоянное гавканье злопыхателей, очень напоминающих собой тех мелких злобных собачек, которых выводят по утрам погулять и которые будят весь двор.
08:44:42 30-11-2023
Гость (08:30:10 30-11-2023) Одна из трудностей, которые сопровождали строительство, это ... Даже работать не могли?
10:18:28 30-11-2023
Гость (08:44:42 30-11-2023) Даже работать не могли? ... Даже кушать не могли! Не то что работать! Если бы не общественный контроль СМИ и населения, строители сдали бы мост ещё через год, знаем мы вас! Администрации вы не боитесь, с ними решаете вопросы, а вот народного возмущения всё же опасаетесь...
10:17:12 30-11-2023
Гость (08:30:10 30-11-2023) Одна из трудностей, которые сопровождали строительство, это ... Это называется местная аудитория неудачников.
13:46:23 30-11-2023
Гость (08:30:10 30-11-2023) Одна из трудностей, которые сопровождали строительство, это ... Злобная собачка сидит у вас внутри. Есть такие люди, которые не умеют воспринимать любую конструктивную критику. Так что не обзывайте сотни тысяч барнаульцев, которым было так сложно добираться на работу и с работы в этот период и они люди неравнодушные к темпам строительства моста и стоять в многочасовых пробках , где рушатся все планы, опаздывать на работу. Вот и все. И не надо обзывать и нагнетать страсти.
08:31:10 30-11-2023
Тогда определили и стоимость работ – более 2,2 миллиарда рублей."(С) Тогда определили стоимость в 1,75 миллиарда рублей. Или памятью слабы стали?
08:45:15 30-11-2023
Интересно, насколько сильно встанет теперь в пробки ул. Матросова? Раньше было колом, терерь мост расширили перед улицей, стоять должно еще крепче
10:18:41 30-11-2023
Гость (08:45:15 30-11-2023) Интересно, насколько сильно встанет теперь в пробки ул. Матр... Ты со своим Матросова уже надоел. Типа если путепровод расширили, то автоматом и все улицы в городе расширить надо было? Скажи спасибо, что хоть мост сделали.
08:50:56 30-11-2023
Одна из трудностей, которые сопровождали строительство, это постоянное гавканье злопыхателей, ---- сидели и читали вместо того, чтобы работать?😁 полтора года сильно тормозили, потом зашевелились, а за последний месяц сделали столько же, сколько за полгода.
08:59:09 30-11-2023
Только чугунную решетку жалко, сдали?
10:20:10 30-11-2023
Гость (08:59:09 30-11-2023) Только чугунную решетку жалко, сдали?... Ее как ювелирное украшение украли)) вот вы вообще нормальные? Да выкинули ее как хлам ненужный. Едь на помойку и ищи ее там.
09:01:29 30-11-2023
На самом деле на самом мосту ещё много недоделок,более того не льстите себе друзья - как были пробки так и будут.
10:21:00 30-11-2023
гость (09:01:29 30-11-2023) На самом деле на самом мосту ещё много недоделок,более того ... Ну ты то знатный специалист мостостроитель, все о недоделках знаешь)
09:04:20 30-11-2023
А испытания уже провели или некогда было, и так сойдёт?
10:21:48 30-11-2023
Гость (09:04:20 30-11-2023) А испытания уже провели или некогда было, и так сойдёт?... Испытания тебя на разрыв? Или испытания тебя на интеллект? Скажи, ты дебил?
12:13:48 30-11-2023
Гость (10:21:48 30-11-2023) Испытания тебя на разрыв? Или испытания тебя на интеллект? С... Конечно дебил. Нужно верить в правильность расчётов, в качество материалов, в соблюдение строительных норм, и тогда можно экономить на испытаниях.
09:16:12 30-11-2023
А лебедей вернут?
10:23:24 30-11-2023
Гость (09:16:12 30-11-2023) А лебедей вернут?... Зачем эта грязь из покрышек и дерьма и палок на мосту? Выкинули и правильно сделали. Самодеятельность у себя под окнами на клумбах устраивайте.
09:17:40 30-11-2023
Депрессивный край, депрессивный город. Когда началось это цирковое действо, я окончательно понял, что отсюда надо уезжать как можно дальше и как можно быстрее. И всё у меня получилось!
10:21:35 30-11-2023
Гость (09:17:40 30-11-2023) Депрессивный край, депрессивный город. Когда началось это ци... удачи на новом месте! не возвращайся)
10:24:24 30-11-2023
Гость (09:17:40 30-11-2023) Депрессивный край, депрессивный город. Когда началось это ци... Далековато уехал? В Курганскую область или в Йошкар-Олу?)))
10:29:59 30-11-2023
Гость (09:17:40 30-11-2023) Депрессивный край, депрессивный город. Когда началось это ци... Это ты, депрессивный гундёжник :) Уехал, и хорошо, нам только веселее стало! :) Как говорится, скатертью по ж@пе :)
09:33:10 30-11-2023
Старый 60 лет простоял, а на сколько лет нового хватит ?
10:25:50 30-11-2023
Гость (09:33:10 30-11-2023) Старый 60 лет простоял, а на сколько лет нового хватит ?... Есть заключение экспертизы по аварийному состоянию путепровода. Ты готов был сесть за решетку если бы случилась трагедия с горожанами на этом аварийном мосту?
11:12:44 30-11-2023
Гость (10:25:50 30-11-2023) Есть заключение экспертизы по аварийному состоянию путепрово... Интересовался какой плановый срок эксплуатации нового путепровода, а вы мне про тюрьму рассказываете )))
10:27:16 30-11-2023
Гость (09:33:10 30-11-2023) Старый 60 лет простоял, а на сколько лет нового хватит ?... На 160!
09:39:15 30-11-2023
Тротуар со стороны Мария Ра уже трещинами местами пошел, ибо клали его в минусовую погоду. Весной его будут переделывать или и так пойдет?
10:26:54 30-11-2023
Гость (09:39:15 30-11-2023) Тротуар со стороны Мария Ра уже трещинами местами пошел, иб... Да ты уже там все разведал, да? А пробу асфальта брал?)
10:06:33 30-11-2023
хочу сказать спасибо рабочим, которые в любую погоду, будь то жара, дождь или мороз, работали для нашего блага и нашей безопасности!
10:24:17 30-11-2023
Элен без ребят (10:06:33 30-11-2023) хочу сказать спасибо рабочим, которые в любую погоду, будь т... Зато в прекрасную погоду не наблюдалось никаких работ, по 3 человека на объекте, из них 2 в своих смартфонах, сама летом видела: солнышко светит, ни дождя, ни ветра, строй -не хочу; а работы не вели!
12:39:31 30-11-2023
Гость (10:24:17 30-11-2023) Зато в прекрасную погоду не наблюдалось никаких работ, по ... Представляете,как сейчас упала выручка в красном-белом,что у моста?!!!
14:41:19 30-11-2023
Газелист. (12:39:31 30-11-2023) Представляете,как сейчас упала выручка в красном-белом,что у... их база со стороны Новоугольной. а там М-ра. КиБ далековато будет ))
10:46:18 30-11-2023
Что-то ни одного коммента от проехавших по мосту. Или открыли только на бумаге? Все по-прежнему через Калинина?
11:16:30 30-11-2023
На какой базе приема металла лежит кованное ограждение?
12:54:41 30-11-2023
Гость (11:16:30 30-11-2023) На какой базе приема металла лежит кованное ограждение?... Да, кованное ограждение Франк подарил мостостроителям? Сумма кругленькая, между прочим!