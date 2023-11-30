В день открытия моста amic.ru вспомнил, как шла реконструкция и чем она запомнилась

30 ноября 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Реконструкция двух путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года, наконец, закончилась. 30 ноября 2023 года мост открывают для автомобилей. В связи с этим событием amic.ru вспомнил, как объект закрывали на ремонт, как шли работы и какие трудности в связи с ним испытали обычные барнаульцы.

Почему путепровод начали ремонтировать?

Путепроводы на Новом рынке построили еще в 1962-1963 годах. За 60 лет они износились, и мост признали аварийным из-за дефектов в несущих конструкциях: у моста были трещины, в отдельных местах наблюдалось "отстояние бетона" и коррозия арматуры. Кроме того, была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высота парапетного ограждения была недостаточной, состояние тротуаров также оставляло желать лучшего.

В итоге было решено полностью снести старые трехпролетный и восьмипролетный путепроводы на проспекте Ленина рядом с ТЦ "Пионер" и вместо них построить новые. Тогда определили и стоимость работ – около 2 миллиардов рублей.

11 мая. Начало работ, перекрыта одна полоса моста / Фото: Екатерина Смолихина

Как мост закрыли на ремонт?

Процесс закрытия моста на ремонт стартовал 10 мая 2022 года. В этот день там ограничили движение, но лишь в сторону центра города, чтобы начать возводить первое разворотное кольцо для трамваев. Утром 21 мая мост полностью перекрыли и проехать по нему стало нельзя.

21 мая 2022 года. Движение на мосту полностью перекрыто / Фото: amic.ru

Чтобы облегчить барнаульцам транспортную доступность, было решено построить в городе трамвайные кольца и изменить схему движения общественного транспорта. Так, все автобусы пустили по проспекту Калинина, троллейбусы вообще перестали ездить в центре города, трамвайные маршруты изменились.

Строительство разворотных колец для трамваев / Фото: amic.ru

Однако жители краевой столицы все равно оказались не готовы к этому и ехали к Новому рынку. Вечером 21 мая пробки в Барнауле достигли 10 баллов.

Горожан попросили отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы облегчить ситуацию, для автобусов и маршруток организовали выделенные полосы на дорогах. Их власти намерены сохранить и после окончания работ на мосту. Кроме того, для удобства пассажиров власти ввели и пересадочные талоны.

Выделенная полоса для автобусов / Фото: amic.ru

Как шли работы?

Оба путепровода начали разбирать утром 23 мая 2022 года. В конце мая подрядчик демонтировал старый асфальт, в начале июня снял рельсы, транспортные электросети и другие сети связи и энергетики, а затем приступил к демонтажу балок. К 9 июня от путепровода остались одни опоры, которые вскоре демонтировали.

Работы на мосту в июне 2022 года / Фото: amic.ru

Кроме того, в конце июня 2022 года рабочие закончили строительство второго разворотного кольца в районе Дома быта, с 27 июня по нему пошли трамваи.

В июле 2022 года рабочие начали бурить скважины для свай возле моста и установили сваи под опоры теплоснабжения. Опоры под теплосети установили в августе. А саму теплосеть на восьмипролетном путепроводе сделали 16 сентября 2023 года.

Путепровод в сентябре 2022 года / Фото: amic.ru

До конца 2022 года и в январе 2023-го рабочие бетонировали буронабивные сваи, укрепляли грунт и проверяли его прочность.

Путепровод в ноябре 2022 года / Фото: amic.ru

В первые месяцы 2023 года рабочие проверяли грунт на прочность, начали возводили опоры и бетонировали их.

Работы на мосту в январе 2023 года / Фото: телеграм-канал "Мост"

В мае 2023 года подрядчик приступил к монтажу пролетов на большом путепроводе. К концу месяца рабочие построили первую и вторую опору и начали монтировать третью, а также сделали пролетное строение между первой и второй опорой. Между ними рабочие смонтировали металлические балки и обустроили стапели.

К концу июня рабочие приступили к обустройству котлована для строительства стенки между бывшим трехпролетным и восьмипролетным путепроводом, вели работы на третьей и на четвертой опорах.

В августе 2023 года подрядчик уже приступил к обустройству подъездов к мосту, убирал старый асфальт, установил шесть балок между третьей и четвертой опорой и восстанавливал проезжую часть.

Строительство моста на Новом рынке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В начале сентября было объявлено, что рабочие полностью смонтировали металлический каркас путепровода, а на участке между третьим и четвертым пролетом начали укладывать плиты, на которые потом лег асфальт. Также подрядчик начал укладывать рельсы со стороны улицы Кулагина. На малом путепроводе в сентябре приступили к монтажу переходной зоны.

Мост на Новом рынке / Фото: amic.ru

В октябре на первом и втором пролетах подрядчик ДСУ № 4 закончил бетонирование участка, на третьей опоре он монтировал опалубку, проводил армирование межплитных швов, устанавливал и обваривал цоколи барьерного ограждения, а также восстанавливал трамвайное полотно на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.

На малом путепроводе специалисты МУП "Горэлектротранс" начали укладывать рельсошпальную решетку, там же начали восстанавливать асфальт.

Демонтаж временного трамвайного кольца / Фото: amic.ru

28 октября подрядчик начал демонтировать разворотное кольцо в районе Дома быта. К концу месяца он также закончил бетонирование монолитных плит и приступил к оформлению тротуаров на малом путепроводе.

Мост на Новом рынке в ноябре / Фото: amic.ru

В ноябре 2023 года на мосту разобрали второе разворотное кольцо у ТРЦ "Пионер", завершили укладку нижних слоев асфальта и приступили к укладке верхнего слоя, закончили асфальтирование тротуаров, установили опоры контактной сети, освещение и перильные ограждения. В конце месяца на мосту нанесли разметку, провели обкатку трамвайного пути и благоустроили подмостовое пространство.

Мост на Новом рынке за неделю до открытия / Фото: amic.ru

Какие-то работы на мосту еще будут?

Да. 30 ноября откроется движение по мосту, однако рабочие еще будут реконструировать подмостовую часть. Им предстоит покрасить сооружения и благоустроить прилегающую территорию. Все это подрядчик будет делать весной. При этом на график движения поездов работы не повлияют.