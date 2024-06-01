Во Власихе пожаловались на плохую дорогу, где застревала скорая
По словам местного жителя, к селу со всех сторон нет подъезда
01 июня 2024, 19:15, ИА Амител
Дорога во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель барнаульского села Власиха пожаловался на плохую дорогу в населенном пункте. Его слова приводит "Инцидент Барнаул".
Мужчина рассказал, что "со всех сторон подъезда нет, с одной вообще мост обвалился, а детям через него в школу ходить".
На опубликованных кадрах можно заметить, что грунтовая дорога тонет в лужах, а еще здесь недавно буксовала скорая.
"Я не прошу асфальт, хотя бы грейдер нормальный, за что налоги платятся?!" – поинтересовался местный житель.
19:41:04 01-06-2024
Аппетиты убавит местный муниципальный и будут нас дороги и мост.
08:48:00 02-06-2024
гость (19:41:04 01-06-2024) Аппетиты убавит местный муниципальный и будут нас дороги и м... Не будет у вас нормальных дорог....
20:30:27 01-06-2024
В сельсовет обратитесь .
01:24:40 02-06-2024
Гость (20:30:27 01-06-2024) В сельсовет обратитесь .... Не помогает,обращались...
01:23:49 02-06-2024
Я её в прошлом месяце выдернуть. Опять встряла?
08:26:05 02-06-2024
У нас самая лучшая страна в мире! Великая страна! )))
12:29:24 03-06-2024
В России никогда не было дорог. Пора эту тему закрыть. Раз и навсегда.