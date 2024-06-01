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Во Власихе пожаловались на плохую дорогу, где застревала скорая

По словам местного жителя, к селу со всех сторон нет подъезда

01 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Дорога во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"
Дорога во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель барнаульского села Власиха пожаловался на плохую дорогу в населенном пункте. Его слова приводит "Инцидент Барнаул".

Мужчина рассказал, что "со всех сторон подъезда нет, с одной вообще мост обвалился, а детям через него в школу ходить".

На опубликованных кадрах можно заметить, что грунтовая дорога тонет в лужах, а еще здесь недавно буксовала скорая.

"Я не прошу асфальт, хотя бы грейдер нормальный, за что налоги платятся?!" – поинтересовался местный житель.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 7

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гость

19:41:04 01-06-2024

Аппетиты убавит местный муниципальный и будут нас дороги и мост.

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Сергей

08:48:00 02-06-2024

гость (19:41:04 01-06-2024) Аппетиты убавит местный муниципальный и будут нас дороги и м... Не будет у вас нормальных дорог....

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Гость

20:30:27 01-06-2024

В сельсовет обратитесь .

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Гость

01:24:40 02-06-2024

Гость (20:30:27 01-06-2024) В сельсовет обратитесь .... Не помогает,обращались...

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Гость

01:23:49 02-06-2024

Я её в прошлом месяце выдернуть. Опять встряла?

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Гость

08:26:05 02-06-2024

У нас самая лучшая страна в мире! Великая страна! )))

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Гость

12:29:24 03-06-2024

В России никогда не было дорог. Пора эту тему закрыть. Раз и навсегда.

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