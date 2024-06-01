Во Власихе пожаловались на плохую дорогу, где застревала скорая

По словам местного жителя, к селу со всех сторон нет подъезда

01 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Дорога во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель барнаульского села Власиха пожаловался на плохую дорогу в населенном пункте. Его слова приводит "Инцидент Барнаул".

Мужчина рассказал, что "со всех сторон подъезда нет, с одной вообще мост обвалился, а детям через него в школу ходить".

На опубликованных кадрах можно заметить, что грунтовая дорога тонет в лужах, а еще здесь недавно буксовала скорая.