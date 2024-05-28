Барнаульцы пожаловались на лужу, которая затопила автобусную остановку

По словам горожан, проблема актуальна с прошлого года

28 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Автобусная остановка / Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы пожаловались на лужу на автобусной остановке возле 8-й детской поликлиники по четной стороне улицы Попова. Об этом пишет "В курсе 22".

"Как в прошлом году во время ремонта дороги поменяли бордюры на остановке, так там во время дождя лужа образуется", – посетовали горожане.

По их словам, строители не предусмотрели водосток, и теперь "люди должны ждать транспорт, стоя в луже".

28 мая в мэрии сообщили, что дорожники активно следят за тем, чтобы не затопило улицы города в период дождей.