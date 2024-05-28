Барнаульцы пожаловались на лужу, которая затопила автобусную остановку
По словам горожан, проблема актуальна с прошлого года
28 мая 2024, 16:00, ИА Амител
Автобусная остановка / Фото: "В курсе 22"
Барнаульцы пожаловались на лужу на автобусной остановке возле 8-й детской поликлиники по четной стороне улицы Попова. Об этом пишет "В курсе 22".
"Как в прошлом году во время ремонта дороги поменяли бордюры на остановке, так там во время дождя лужа образуется", – посетовали горожане.
По их словам, строители не предусмотрели водосток, и теперь "люди должны ждать транспорт, стоя в луже".
28 мая в мэрии сообщили, что дорожники активно следят за тем, чтобы не затопило улицы города в период дождей.
16:02:43 28-05-2024
Администрацию района пригласить с лопатами и вёдрами. И пусть черпают, пока сухо не станет. Всё для людей, только наоборот.
16:20:33 28-05-2024
Если остановку топит, что говорить про ЖК Лесной пруд,Ковш,Речной вокзал?
17:01:21 28-05-2024
Там же на попова кучу миллионов потратили что бы ничего нетопило.
20:17:22 28-05-2024
Гость (17:01:21 28-05-2024) Там же на попова кучу миллионов потратили что бы ничего нето... Потратили не значит сделали хорошо. Отчитались за "потратили", похлопали в ладоши. А остановка - это ж такая мелочь.
03:18:17 29-05-2024
На Калинина, 6 вечно ходим по лужам и во дворе то же самое.
03:28:14 29-05-2024
На Ядринцева после ул. Папанинцев вообще пройти невозможно. Только брести. И машины несутся брызги летят на 3 метра.