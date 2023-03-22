"Вода даёт жизнь, а мы даём воду": водоканал отметил профессиональный праздник

Вторым поводом для торжественного мероприятия стало 20-летие группы компаний "Росводоканал", в которую входит барнаульское предприятие

22 марта 2023, 11:50, ИА Амител

Елена Карнаухова и депутат АКЗС Николай Данилин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле вода лучше, чем во многих других городах. Об этом с уверенностью заявляет генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Именно водоканал отвечает почти за все водопроводные и канализационные сети города, а в последнее время берёт на баланс ещё и пригород. А поводом в очередной раз поговорить об одном из ключевых коммунальных ресурсов стало праздничное мероприятие в честь Дня работников ЖКХ, который по всей стране отмечали на минувшей неделе.

"Концессия – это социальный вклад"

Барнаульский водоканал вошёл в состав группы компаний "Росводоканал" 18 лет назад, в 2005 году. И за эти годы, говорит Андрей Полюго, объём годовых инвестиций вырос с 30 млн до 1 млрд рублей (в 2023 году будет немного больше миллиарда).

Прирост идёт не только по вложениям, но и по объёму сетей. Так, в 2020 году компании передали в концессию водопроводное хозяйство посёлка Новомихайловка и пригородных территорий Центрального района (Центральный, Бельмесёво, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и Лебяжье). С 2023 года – посёлки Научный городок, Казённая Заимка, Землянуха, Берёзовка и село Гоньба. Также в прошлом году договор аренды сетей и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула трансформировали в концессию на 49 лет. В пригороде Барнаула ещё есть ряд посёлков, которые водоканал не обслуживает, но если власти обратятся с просьбой заключить концессионное соглашение, водоканал готов там работать. Например, в посёлке Сибирская Долина.

Сейчас на обслуживании водоканала более 1250 км сетей водопровода и около 1000 км сетей канализации.

"На мой взгляд, концессия – это не только формат государственно-частного партнёрства, это ещё социальное направление, в рамках которого решаются проблемы качества воды. Ведь централизованное водоснабжение в этих посёлках находится в удручающем состоянии. Да, на их восстановление потребуется и время, и ресурсы. Но когда-то надо начинать", – пояснил Полюго.

Более того, в планах водоканала выйти на краевой уровень. На минувшей неделе Андрей Полюго и финансовый директор УК "Росводоканал" Андрей Коваленко инициировали встречу с заместителем председателя краевого правительства Александром Климиным. По её итогам совместно приняли решение начать работу по заключению концессии по муниципальному предприятию водоснабжения Бийска.

"Сейчас это убыточное предприятие и его надо вытягивать. У нас сильная команда, есть возможности по привлечению кредитных федеральных средств, мы можем обратиться к Фонду национального благосостояния, который недавно выделил нам почти 500 млн рублей, а ещё мы участвуем в программах развития инженерной инфраструктуры", – пояснил Полюго, почему власти региона приняли решение обратиться к "Росводоканал Барнаул".

В ближайшее время команда барнаульского водоканала планирует начать работу по изучению технического и финансового состояния бийского "собрата", чтобы понять, как ему помочь. После формирования финансовой модели можно будет говорить о наполнении концессионного соглашения.

Гендиректор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго и журналист Александра Черданцева / Фото: Татьяна Вражевская

"Я пью воду из-под крана"

Основная задача существующих концессий – наведение порядка с сетями (а тут накопилось много проблем, ведь их не просто не обновляли многие годы, но и даже оформляли неверно) и улучшение качества воды. Вода в посёлках, как правило, подземная (а не речная, как в краевой столице), она имеет повышенное содержание марганца и железа.

"Поэтому в планах на ближайшие 10-15 лет – активизировать работу в этих направлениях", – сказал Полюго.

Главная задача в самом Барнауле – поддержка и модернизация сетей. Но уже сейчас вода в городе – лучшая, заверил глава компании.

"Я пью воду из-под крана. У меня нет кулера, я никогда не покупаю бутилированную воду. Я бывал во многих городах и со всей ответственностью заявляю, что у нас очень хорошая вода", – подчеркнул гендиректор водоканала.

"Ни один генерал не способен воевать без солдат"

Андрей Полюго говорит: День ЖКХ – это прекрасный повод отметить особо отличившихся сотрудников, многие из которых трудятся в компании буквально всю жизнь.

Кстати, сам Полюго в водоканале уже 23 года. Говорит, что за эти годы у коммунальщиков было много трудностей и сложных периодов. Но водоканал никогда не переставал выполнять свою главную задачу – оказывать абонентам услуги водоснабжения и водоотведения. И всё благодаря коллективу.

"Коллектив – самое важное в любой компании. Сейчас у нас работает более 1,1 тыс. человек. Ни один генерал не способен воевать без солдат. У нас отличная команда, все – профессионалы", – подчеркнул Андрей Полюго.

Вот Елена Карнаухова работает в водоканале уже 30 лет. Пришла сторожем, а теперь – начальник смены очистных сооружений канализации № 1.

"Это стабильное предприятие, руководство хорошее, коллектив дружный. Да и работу свою я люблю, вода – залог жизни, в том числе и та, которую мы очищаем и обратно возвращаем в реку. Мы делаем большое и важное дело", – рассказала она.

Карнаухова – одна более чем из сотни награждённых сотрудников компании в этот день. Слова благодарности в этот день получили также же спортсмены и молодые специалисты – те, кто в течение года принимает активное участие в жизни предприятия, рассказала директор по персоналу Елена Кулешова. Например, волонтёров предприятия в этом году отметили благодарностью АРОО "Мать и дитя". Ребята уже несколько лет помогают пациентам отделения онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства – дарят подарки, необходимую канцелярию, книги, а также организовывают познавательные мероприятия и праздники.

Директор по персоналу Елена Кулешова / Фото: Аурика Митеску

"Ещё важно отметить, что второй год подряд у нас есть номинация "Наставник года", которая в этом году по праву достаётся начальнику технического отдела Юлии Камкиной, "воспитавшей" из множества молодых специалистов предприятия настоящих профессионалов", – добавила Кулешова.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

На правах рекламы