Наиболее сложная ситуация сейчас в Рубцовске: до отметки подтопления осталось 13 сантиметров

27 марта 2024, 16:58, ИА Амител

Ледоход на Оби. Фото: из архива amic.ru

Сразу три населенных пункта в Алтайском крае оказались под угрозой подтопления. В период с 27 по 30 марта прогнозируется превышение отметки подтопления на реке Алей в районе Рубцовска и Старо-Алейского. Река Чарыш угрожает селу Белоглазово. В связи с этим в регионе объявили сразу три штормовых предупреждения.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Рубцовске. Здесь до отметки подтопления в 16:00 оставалось всего 13 сантиметров: 547 при критической 560, сообщили amic.ru в ГО и ЧС города.

Заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер отметил, что в ближайшие несколько дней по прогнозу, река может подняться на 10 сантиметров выше отметки подтопления. Не исключено подтопление прибрежных территорий и населенного пункта.

В Старо-Алейском в 15:00 уровень воды в Алее составил 235 см при отметке подтопления 300, в Белоглазово в 8:00 Чарыш вырос до 314 см при критическом показателе в 520.